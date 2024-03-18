Büyükşehir belediyesine 18-45 yaş arası personel alımı! KPSS şartı aranmayacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı: 5 İlçede 29 Kişilik Kadro Açılıyor!

Muğla Büyükşehir Belediyesi, işçi alımı için kapılarını aralıyor! İŞKUR kamu ilanları bölümünde yayımlanan duyuruya göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 5 ayrı ilçesinde görevlendirilmek üzere 29 kişilik bir kadro oluşturulacak. İlköğretim mezunu adaylar arasından yapılacak bu alımda, beden işçisi pozisyonları için talep ediliyor.

Peki, hangi ilçelerde personel alımı gerçekleşecek? İşte detaylar:

Mlas ilçesine 10 kişi,

Ortanca ilçesine 5 kişi,

Fethiye ilçesine 5 kişi,

Menteşe ilçesine 6 kişi,

Marmaris ilçesine ise 3 kişi olmak üzere, toplamda 29 kamu işçisi alımı yapılacak.

Başvuru yapacak adaylardan istenen genel şartlar arasında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, sağlık sorunları bulunmama, en az ilköğretim mezunu olma ve 18-45 yaş arasında olma gibi kriterler bulunuyor.

Başvuru için gerekli belgeler arasında kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, öğrenim belgesi ve sağlık raporu yer alıyor. Başvuruların belge kontrolü için son tarih ise 22 Mart 2024.

Başvuruların tamamlanmasının ardından, asil ve yedek adaylar noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. İşe alım süreci tamamlanan adaylar, resmi web sitesi üzerinden sınav ve alım süreci hakkındaki duyuruları takip edebilecekler.

Başvurular bugün itibarıyla başladı ve online ortamda yapılacak. Başvuruların son tarihi ise 18 Mart 2024. Başvuru yapmak isteyen adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden başvurularını gerçekleştirebilirler.