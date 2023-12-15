A101'de Dyson muadili dik süpürge 2.899 TL'ye satışa çıkıyor!

Her hafta olduğu gibi, A101 mağazalarının beklenen aktüel ürünler kataloğu bu hafta da tüketicilerin ilgisini çekiyor. 14 Aralık 2023 tarihli katalogda dikkat çeken ürünler arasında, özellikle Volta Apec Motosiklet ve Reeder S3 Pro Max gibi teknolojik ürünlerin öne çıktığı görülüyor.

Bu haftanın gözdesi olan Volta Apec Motosiklet, sadece 32.990 TL'ye A101 raflarında yerini alıyor. Şehir içi ulaşımda pratik bir çözüm sunan bu motosiklet, fiyat performansıyla dikkat çekiyor. Aynı katalogda yer alan bir diğer dikkat çekici ürün ise Reeder S3 Pro Max cep telefonu. Sadece 6.399 TL'ye satışa sunulan bu akıllı telefon, uygun fiyatıyla birçok tüketicinin ilgisini çekebilir.





Bunların yanı sıra, A101 aktüel ürünler kataloğunda elektronikten ev eşyalarına, kişisel bakım ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Toshiba'nın Ultra HD Android ve Smart TV modelleri, SEG marka çamaşır ve bulaşık makineleri, Kiwi'nin mutfak ürünleri, Sinbo Airfryer Fırın, Onvo Dikey Şarjlı Süpürge gibi birçok marka ve ürün uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.





Ayrıca, oyuncu ekipmanlarına ilgi duyanlar için Piranha Gaming Klavye, Oyuncu Kulaklığı, Mouse ve Mouse Pad gibi ürünler de katalogda yer alıyor. WD'nin 2 TB Harici Disk'i ise depolama ihtiyacı olanlar için cazip bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.





14 Aralık'ta başlayacak olan A101 aktüel ürünler kampanyası, birbirinden avantajlı fiyatlarla tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu fırsatları kaçırmamak adına, A101 mağazalarına uğramak ve katalogdaki indirimleri incelemek oldukça avantajlı olabilir.