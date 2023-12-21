A101'de indirim bayramı başladı! Xiaomi'nin o modeli 5.299 TL'ye satışa çıkıyor
Sevilen market zincirlerinden olan A101 bu haftaya özel ürünlerini yayınladı. Volta elektrikli Moped dikkat çekerken uygun fiyatlı olması yoğunluğu artırdı. İşte A101 21 Aralık 2023 kataloğu...
Masa takımı, televizyon, Türk kahvesi makinesi, cep telefonu, buzdolabı,çamaşır makinesi, fırın, elektrikli süpürge, waffle makinesi, ütü, koltuk takımı ve daha birçok ürün katalogda yerini aldı. İşte A101 21 Aralık 2023 tarihli aktüel ürünler haberimizde yer almaktadır.
A101 21 ARALIK 2023 KATALOĞU
Pierre Cardin Saç Düzleştirici fiyatı: 299 TL
Pierre Cardin Saç Şekillendirici fiyatı: 479 TL
Pierre Cardin Epilasyon Seti fiyatı: 399 TL
Pierre Cardin Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi fiyatı: 499 TL
Pierre Cardin Saç Sakal Düzeltici fiyatı: 349 TL
Pierre Cardin Dijital Baskül fiyatı: 179 TL
Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv fiyatı: 23.999 TL
HI-LEVEL 55" Ultra HD Smart Tv fiyatı: 10.999 TL
Toshiba 50" Ultra HD Android Tv fiyatı: 10.999 TL
Philips 43" Smart Led Tv fiyatı: 12.499 TL
GoSmart RGB Kablosuz Bluetooth Hoparlör fiyatı: 199 TL
Xiaomi Redmi 12C Cep Telefonu fiyatı: 5.299 TL
ASEL Midi Fırın fiyatı: 1.099 TL
Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge fiyatı: 1.899 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi fiyatı: 859 TL
Kiwi Muglu Filtre Kahve Makinesi fiyatı: 499 TL
Kiwi Seramik Tabanlı Ütü fiyatı: 439 TL
Kiwi Çocuk Waffle Makineis fiyatı: 499 TL
Çelik Termos Bardak 470 ml fiyatı: 249 TL
Krema Pompası fiyatı: 19,90 TL
Bisküvi Kalıpları fiyatı: 16,90 TL
Motivasyon Matarası 2'li fiyatı: 189 TL
Şef Bıçağı fiyatı: 69,90 TL
Luminarc Temperli Fırın Kabı Çeşitleri fiyatı: 89,90 TL
Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı fiyatı: 299 TL
Keramika Desenli Kayık Tabak fiyatı: 44,90 TL
VOLTA YIDE Elektrikli Moped fiyatı: 27.990 TL
Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı fiyatı: 4.990 TL
Özge Koltuk Takımı fiyatı: 10.990 TL
Tuna Koltuk Takımı fiyatı: 10.990 TL
Buse Koltuk Takımı fiyatı: 10.990 TL
Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x300 cm fiyatı: 299 TL
Pamuklu Tek Kişilik Battaniye fiyatı: 179 TL
Pamuklu Çift Kişilik Battaniye fiyatı: 219 TL
Çift Kişilik Wellsoft Nohut Battaniye fiyatı: 249 TL
Knup Bay / Bayan Yün Görünümlü Fermuarlı Sweatshirt fiyatı: 239 TL
Bayan Kapüşonlu Modal Takım fiyatı: 299 TL
Bay Polar Boyunluk Bere fiyatı: 27,90 TL.