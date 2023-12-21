A101'de indirim bayramı başladı! Xiaomi'nin o modeli 5.299 TL'ye satışa çıkıyor

Sevilen market zincirlerinden olan A101 bu haftaya özel ürünlerini yayınladı. Volta elektrikli Moped dikkat çekerken uygun fiyatlı olması yoğunluğu artırdı. İşte A101 21 Aralık 2023 kataloğu...

A101'de indirim bayramı başladı! Xiaomi'nin o modeli 5.299 TL'ye satışa çıkıyor
Yayın Tarihi:

Masa takımı, televizyon, Türk kahvesi makinesi, cep telefonu, buzdolabı,çamaşır makinesi, fırın, elektrikli süpürge, waffle makinesi, ütü, koltuk takımı ve daha birçok ürün katalogda yerini aldı. İşte A101 21 Aralık 2023 tarihli aktüel ürünler haberimizde yer almaktadır.

A101 21 ARALIK 2023 KATALOĞU

Pierre Cardin Saç Düzleştirici fiyatı: 299 TL

Pierre Cardin Saç Şekillendirici fiyatı: 479 TL

Pierre Cardin Epilasyon Seti fiyatı: 399 TL

Pierre Cardin Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi fiyatı: 499 TL

Pierre Cardin Saç Sakal Düzeltici fiyatı: 349 TL

Pierre Cardin Dijital Baskül fiyatı: 179 TL

Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv fiyatı: 23.999 TL

HI-LEVEL 55" Ultra HD Smart Tv fiyatı: 10.999 TL

Toshiba 50" Ultra HD Android Tv fiyatı: 10.999 TL

A101 21 Aralık 2023

Philips 43" Smart Led Tv fiyatı: 12.499 TL

GoSmart RGB Kablosuz Bluetooth Hoparlör fiyatı: 199 TL

Xiaomi Redmi 12C Cep Telefonu fiyatı: 5.299 TL

ASEL Midi Fırın fiyatı: 1.099 TL

Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge fiyatı: 1.899 TL

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi fiyatı: 859 TL

Kiwi Muglu Filtre Kahve Makinesi fiyatı: 499 TL

Kiwi Seramik Tabanlı Ütü fiyatı: 439 TL

Kiwi Çocuk Waffle Makineis fiyatı: 499 TL

Çelik Termos Bardak 470 ml fiyatı: 249 TL

Krema Pompası fiyatı: 19,90 TL

Bisküvi Kalıpları fiyatı: 16,90 TL

Motivasyon Matarası 2'li fiyatı: 189 TL

Şef Bıçağı fiyatı: 69,90 TL

Luminarc Temperli Fırın Kabı Çeşitleri fiyatı: 89,90 TL

Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı fiyatı: 299 TL

Keramika Desenli Kayık Tabak fiyatı: 44,90 TL

VOLTA YIDE Elektrikli Moped fiyatı: 27.990 TL

Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı fiyatı: 4.990 TL

Özge Koltuk Takımı fiyatı: 10.990 TL

Tuna Koltuk Takımı fiyatı: 10.990 TL

Buse Koltuk Takımı fiyatı: 10.990 TL

Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x300 cm fiyatı: 299 TL

Pamuklu Tek Kişilik Battaniye fiyatı: 179 TL

Pamuklu Çift Kişilik Battaniye fiyatı: 219 TL

Çift Kişilik Wellsoft Nohut Battaniye fiyatı: 249 TL

Knup Bay / Bayan Yün Görünümlü Fermuarlı Sweatshirt fiyatı: 239 TL

Bayan Kapüşonlu Modal Takım fiyatı: 299 TL

Bay Polar Boyunluk Bere fiyatı: 27,90 TL.

Öne Çıkanlar
Beşiktaşlılara büyük şok! Yıldız isim önce resti çekti, sonra şaşırtan hamleyi yaptı! Beşiktaşlılara büyük şok! Yıldız isim önce resti çekti, sonra şaşırtan hamleyi yaptı!
Gram altında dananın kuyruğu koptu! Bu rakama yükseleceğini duyan kuyumcuya akın ediyor! Gram altında dananın kuyruğu koptu! Bu rakama yükseleceğini duyan kuyumcuya akın ediyor!
Merkez Bankası faiz açıklaması sonrasında kredi kartı faiz oranları için karar verildi Merkez Bankası faiz açıklaması sonrasında kredi kartı faiz oranları için karar verildi
Çok Okunanlar
PTT yüksek maaşlı personel alımını başlattı! Sınavsız KPSS'siz hemen işe alım! PTT yüksek maaşlı personel alımını başlattı! Sınavsız KPSS'siz hemen işe alım! Saçları dümdüz yapıp ışıl ışıl gösteriyor! Kuaföre gitmeden evde kendi keratin bakımınızı yapın! Saçları dümdüz yapıp ışıl ışıl gösteriyor! Kuaföre gitmeden evde kendi keratin bakımınızı yapın! Sertifikasıyla gelen işi kapar! İŞKUR çok sayıda güvenlik görevlisi alacak: Şartlar açıklandı Sertifikasıyla gelen işi kapar! İŞKUR çok sayıda güvenlik görevlisi alacak: Şartlar açıklandı Evdeki basit malzemelerle kutabiye tarifi! Pastanelerin un kurabiyesini aratmayacak Evdeki basit malzemelerle kutabiye tarifi! Pastanelerin un kurabiyesini aratmayacak Listeden doğum tarihinizi hemen bulun: Hakkınızdaki gerçekleri söylüyor Listeden doğum tarihinizi hemen bulun: Hakkınızdaki gerçekleri söylüyor 2024 bu burçların yılı olacak! Aşkı, parayı bulup mutluluktan havaya uçacaklar! 2024 bu burçların yılı olacak! Aşkı, parayı bulup mutluluktan havaya uçacaklar!