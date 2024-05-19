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A101 yine ev hanımlarını düşündü! 19 Mayıs aktüellerde çok ucuza mutfak gereci geliyor

A101, 16 Mayıs Perşembe günü için geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta A101’de, 6 parçadan oluşan Hascevher markalı kumsal tencere setleri satışa sunulacak. İşte A101 16 Mayıs Aktüel katalog ürünleri...

Yayın Tarihi: 19.05.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 09:44
A101 yine ev hanımlarını düşündü! 19 Mayıs aktüellerde çok ucuza mutfak gereci geliyor

A101 market, yeni “aldın aldın” kataloğunu açıkladı. Bu hafta mağazada, çeyiz setlerine uygun tencere ve tabak setleri gibi çeşitli ürünler yer alacak. Sunulan ürünler içinde, özellikle 749 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürülen 6 parçalık Hascevher kumsal tencere seti dikkat çekiyor.

A101 mağazaları, 16 Mayıs Perşembe günü için özel olarak hazırlanan aktüel ürünler listesini duyurdu. Listede yer alan ve gözleri üzerine çeken ürünlerden biri de, 304 kalite ayna gibi parlatılmış paslanmaz çelikten yapılmış, tel saplı ve tepelikli, indüksiyon uyumlu kapsül tabanlı, cam kapaklı ve boyutları 18 cm, 16 cm, ve 14 cm olan Hascevher marka kumsal tencere seti oldu.

A101

A101 16 MAYIS 2024 İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ

Ayrıca, A101 şubelerinde bu hafta, Sütaş marka 1.5 kg yoğurt 55 TL, 500 g süzme yoğurt 49.50 TL, 1.5 L ayran 39 TL, 1 L çilekli kefir 44.50 TL fiyatlarla; Pure Baby çocuk bezleri 199 TL, Triathlon marka uzaktan kumandalı koşu bandı 5.599 TL, ayarlanabilir barfiks çubuğu 249 TL, ahşap kaykay 299 TL; çocuklar için 12V kumandalı akülü araba 5.999 TL, tatlı tepsisi 129 TL, Little Princess bulaşık sepeti 149 TL, Barbie parıltılı bebek 169 TL, çim biçme makinesi 89.90 TL, 17 parça çekçekli araba 279 TL, piknik sepeti 179 TL; Kiwi marka gazlı barbekü 3.999 TL, çubuk blender 329 TL, elektrikli cezve 399 TL; Fantom dikey süpürge 1.299 TL, Arzum saç kurutma makinesi 599 TL, Kiwi standlı vantilatör 699 TL, SEG no-frost buzdolabı 12.999 TL ve 10 kg çamaşır makinesi 10.499 TL gibi çeşitli ürünler müşterilere sunulacak.

A101 ÜRÜNLERİ

A101’in 16 Mayıs Perşembe gününe özel aktüel ürünler kataloğu şu şekilde:

Nestle’nin Antep fıstıklı lezzetli çikolatası 27.50 TL

Haribo’nun yumuşacık şekerleri 17.50 TL

Milka’nın fındık dolgulu çikolatası 69.90 TL

Tadelle’nin kıtır gofretleri 39.90 TL

Ülker Hanımeller bisküvileri 17.50 TL ve Ülker Mini Kek 21.90 TL

Eti Paykek 24.50 TL

Sütaş’ın 1.5 kg’lık yoğurdu 55 TL, 500 g süzme yoğurdu 49.50 TL, 1.5 L ayranı 39 TL, 1 L çilekli kefiri 44.50 TL

Pure Baby bebek bezi çeşitleri 199 TL

Denta diş macunu çeşitleri 12.90 TL

A101 MARKET

Sio’nun 4 kg bulaşık deterjanı 69.50 TL ve 500 g Soda Plus çamaşır sodası 39.50 TL

Peros yumuşatıcı çeşitleri 5 L 99 TL

Dermokil yüz serumu ve yüz kremi 59.50 TL

Hasata’nın pilavlık Antep bulguru 1 kg 25 TL, Mardin kırmızı mercimeği 1 kg 44.50 TL

Galle’nin 3 kg salatalık turşusu 64.90 TL

Balık Dünyası’nın dondurulmuş temizlenmiş hamsisi 500 g 69.50 TL

Burcu markasının 3’lü mısır konservesi 44.90 TL ve reçel çeşitleri 1 kg 59.90 TL

Fanta’nın limon aromalı gazlı içeceği 1 L 27.50 TL

Mega XL hurç 54.90 TL ve baza altı midi hurç 49.90 TL

A101 ÜRÜN

20 jant bisiklet 2.499 TL

Triathlon markasının uzaktan kumandalı koşu ve yürüyüş bandı 5.599 TL, ayarlanabilir barfiks çubuğu 249 TL, ahşap kaykay 299 TL

Pompalı termos 299 TL

Piknik seti 149 TL

Kare kase 9.90 TL, kare/yuvarlak çukur tabak 15.90 TL, büyük boy kayık tabak 12.90 TL, bardak 5.90 TL, küçük boy kayık tabak 8.90 TL.

A101 16 MAYIS

A101 MAYIS

 

A101 İNDİRİM ÜRÜNLERİ

A101 MAĞAZA

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