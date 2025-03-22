Adana'da 'Annemin Sandığından Defilesi' Göz Kamaştırdı

Adana'da 'Annemin Sandığından Defilesi' Yapıldı

Adana'da, 14-18 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, dikkat çekici bir etkinlik gerçekleştirildi. 'Annemin Sandığından Defilesi' adı verilen organizasyon, Adana Müze Kompleksi'nde yapıldı.

Açılışta Duygu Dolu Anlar

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, defilenin açılış konuşmasında, yaşlıların topluma sağladığı katkılara değinerek, onların yaşam tecrübelerinin genç nesillere aktarılmasının önemini vurguladı. Gökboğa, yaşlıların kültürel bağların taşıyıcısı olduğunu belirtti.

Yaşlılara Saygı ve Farkındalık Mesajı

Yaşlılar Dayanışma Derneği Başkanı Ayten Leyla Sağlamtimur da yaşlıların sosyal yaşamda aktif rol oynamaları için hayata geçirdikleri projeleri anlatırken, bu yılki etkinliklerinin özel bir anlam taşıdığını ifade etti. Sağlamtimur, şunları kaydetti:

"Bu yıl 'Annemin Sandığından Defilesi' ile annelerimizin el emeği göz nuru kıyafetlerini sunarak onları anmak ve gelecek nesillere kültürel zenginliklerimizi aktarmak istedik. Bu etkinlikle, yaşlılarımızın toplumumuza kattığı değerleri tekrar hatırlatmayı amaçladık."

Defilede Geçmişten Günümüze Yolculuk