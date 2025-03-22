Adana'da 'Annemin Sandığından Defilesi' Göz Kamaştırdı

Adana'da 'Annemin Sandığından Defilesi' Yapıldı
Adana'da, 14-18 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, dikkat çekici bir etkinlik gerçekleştirildi. 'Annemin Sandığından Defilesi' adı verilen organizasyon, Adana Müze Kompleksi'nde yapıldı.
Açılışta Duygu Dolu Anlar
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, defilenin açılış konuşmasında, yaşlıların topluma sağladığı katkılara değinerek, onların yaşam tecrübelerinin genç nesillere aktarılmasının önemini vurguladı. Gökboğa, yaşlıların kültürel bağların taşıyıcısı olduğunu belirtti.
Yaşlılara Saygı ve Farkındalık Mesajı
Yaşlılar Dayanışma Derneği Başkanı Ayten Leyla Sağlamtimur da yaşlıların sosyal yaşamda aktif rol oynamaları için hayata geçirdikleri projeleri anlatırken, bu yılki etkinliklerinin özel bir anlam taşıdığını ifade etti. Sağlamtimur, şunları kaydetti:
"Bu yıl 'Annemin Sandığından Defilesi' ile annelerimizin el emeği göz nuru kıyafetlerini sunarak onları anmak ve gelecek nesillere kültürel zenginliklerimizi aktarmak istedik. Bu etkinlikle, yaşlılarımızın toplumumuza kattığı değerleri tekrar hatırlatmayı amaçladık."
Defilede Geçmişten Günümüze Yolculuk
Etkinlikte, Yaşlılar Dayanışma Derneği üyesi kadınların, annelerinden kalan kıyafet ve gelinlikler, o dönemin müzikleri eşliğinde davetlilere sunuldu. Sabancı Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Bu özel etkinlik, toplumun yaşlılara olan saygısını pekiştirmesi ve kültürel mirasımızı koruma çabalarını desteklemesi açısından büyük önem taşıdı. Adana'da, 18-14 Mart Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında "Annemin Sandığından Defilesi" düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yaşlılar Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen defilede, dernek üyesi kadınların annelerinden kalan kıyafet ve gelinlikler, o dönemlerin müzikleri eşliğinde davetlilere sunuldu. Kıyafetleri Sabancı Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin giydiği defile ilgiyle izlendi. Adana'da, 18-14 Mart Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında "Annemin Sandığından Defilesi" düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yaşlılar Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen defilede, dernek üyesi kadınların annelerinden kalan kıyafet ve gelinlikler, o dönemlerin müzikleri eşliğinde davetlilere sunuldu. Kıyafetleri Sabancı Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin giydiği defile ilgiyle izlendi.
Bu özel etkinlik, toplumun yaşlılara olan saygısını pekiştirmesi ve kültürel mirasımızı koruma çabalarını desteklemesi açısından büyük önem taşıdı.
Adana'da, 18-14 Mart Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında "Annemin Sandığından Defilesi" düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yaşlılar Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen defilede, dernek üyesi kadınların annelerinden kalan kıyafet ve gelinlikler, o dönemlerin müzikleri eşliğinde davetlilere sunuldu. Kıyafetleri Sabancı Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin giydiği defile ilgiyle izlendi.
Adana'da, 18-14 Mart Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında "Annemin Sandığından Defilesi" düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yaşlılar Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen defilede, dernek üyesi kadınların annelerinden kalan kıyafet ve gelinlikler, o dönemlerin müzikleri eşliğinde davetlilere sunuldu. Kıyafetleri Sabancı Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin giydiği defile ilgiyle izlendi.