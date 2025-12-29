DOLAR
ADÜ Merkez Kampüsü Estetik Görünüme Kavuştu — Aydın Büyükşehir Belediyesi Tesviye ve Çevre Düzenlemesi

ADÜ Merkez Kampüsü'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tesviye ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı; zemin iyileştirme ve temizlikle peyzaj projelerine altyapı hazırlandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 09:58
ADÜ Merkez Kampüsü Estetik Görünüme Kavuştu — Aydın Büyükşehir Belediyesi Tesviye ve Çevre Düzenlemesi

ADÜ Merkez Kampüsü Estetik Görünüme Kavuştu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Merkez Kampüsü'nde, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü tesviye ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Yapılan müdahaleler kampüs alanlarını daha düzenli, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşturdu.

Çalışmanın Detayları

Belediye ekipleri, başta Merkez laboratuvarı çevresi olmak üzere kampüsün farklı noktalarında altyapı ve çevre düzenleme faaliyetleri gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında zemin iyileştirme, tesviye ve çevresel temizlik işlemleri tamamlandı ve alanların peyzaj düzenlemelerine hazır hale getirilmesi sağlandı.

Yetkililer, yapılan tesviye ve temizlik çalışmalarının ilerleyen dönemde hayata geçirilmesi planlanan peyzaj, yeşillendirme ve açık alan düzenleme projeleri için önemli bir altyapı oluşturduğunu vurguladı. Müdahaleler, Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makineleri ve teknik personelin koordinasyonu ile kısa sürede tamamlandı.

Üniversite–Yerel Yönetim İş Birliği

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Merkez Kampüs’te yürütülen çalışmalara sağlanan katkılardan ötürü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile sahada görev yapan belediye ekiplerine teşekkür etti. Kent, üniversite ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin kentin ve üniversitenin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

