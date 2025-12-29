DOLAR
Diyarbakır Silvan'da İki Kurt Yerleşime İndi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Kazandağı Mahallesi Tarımova mezrasında yiyecek arayan iki kurt gece saatlerinde köye inip ağılların çevresinde görüldü, görüntülendi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:41
Olayın Detayları

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Kazandağı Mahallesi Tarımova mezrası'nda yiyecek bulmakta zorlanan iki kurt, gece saatlerinde köye indi.

Kurtlar, ağılların etrafında gezindiği sırada köylülerde büyük panik yaşandı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Görüntülerde kurtların köy çevresinde dolaştığı ve gece boyunca görüldükleri anlar yer alıyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

