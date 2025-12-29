Diyarbakır Silvan'da İki Kurt Yerleşime İndi
Olayın Detayları
Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Kazandağı Mahallesi Tarımova mezrası'nda yiyecek bulmakta zorlanan iki kurt, gece saatlerinde köye indi.
Kurtlar, ağılların etrafında gezindiği sırada köylülerde büyük panik yaşandı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Görüntülerde kurtların köy çevresinde dolaştığı ve gece boyunca görüldükleri anlar yer alıyor.
