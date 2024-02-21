Aile Bakanlığı 8000 personel alımı için düğmeye bastı! Şartlar ve tarih ilan edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli vatandaşların kamu kurumlarında istihdamlarının sağlanması amacıyla düzenlenen bir toplantıya katıldı. Bakan Göktaş burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Engelli vatandaşlarımızın kamuda çalışma hayatına katılımını sağlayacak istihdam politikaları oluşturduk. Anayasa'da yer alan eşitlik ilkesinin dışında mevzuatta yer alan pozitif ayrımcılık ilkesi de engelli istihdam politikasının temelini oluşturmaktadır.

"Engelli memur sayısı 70 bini geçecek"





Bu nedenle engelli istihdamının yaygınlaştırılması ve istikrara kavuşması amacıyla son 10 yılda engellilere yönelik kamu görevlisi alım sınavı uygulamaya konuldu. 2012 yılında uygulamaya konulan Engelli Kamu Hizmeti Seçme Sınavı, kamu sektöründe engelli istihdamının artırılmasının sağlanmasında en önemli unsurdur. 2020 yışından bu güne kadar 42 bin 537 engelli vatandaş kamu hizmetine atandı. Engelli memur sayısı 2002 yılında 5 milyon 777 iken son 20 yılda yaklaşık olarak 12 kat arttı ve 68 bin 396'ya ulaştı. Bugün planlanan 2.392 randevuyla engelli personel sayısı 70.000'i aşacak.

Bakanlık olarak engelli vatandaşların EKPSS sınav masraflarına da katkı sağlıyoruz. Bakanlık bütçesinden 2022 EKPSS sınavları için 11 milyon 832 bin lira ÖSYM'ye aktarıldı. Sınav ücret desteği 28 Nisan'da yapılacak. EKPSS sınavına girecek engelli bireylerin sınav ücretlerine de destek verecek. Bu sayısal gelişmelerin yanı sıra kaliteyi artırmak için de sürekli çalışıyoruz.

Bu bağlamda kamu kurum ve kuruluşlarının engelli bireylerin erişilebilirliğini sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Engelli çalışanlarımızın da çalışmalarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak için çalışıyoruz. Tüm engelleri kaldırsak bile en önemli şeyin vicdani engelleri kaldırmak olduğunu çok iyi biliyoruz. İnsan odaklı çalışmalarımızın bir amacı da önemsediğimiz konularda toplumun farkındalığını artırmaktır. oplumun tüm kesimlerinin ortak anlayışla hareket etmesi halinde engellilerin sorunlarının çözülmesinin mümkün olduğunu biliyoruz. İnsani ve vicdani bir anlayışla farkındalık yaratmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte bizlere destek veren tüm kurum ve temsilcilerine canı gönülden teşekkür ederiz. Daha kapsayıcı bir dünya yaratılmasına yardımcı olmak için engellilerin istihdamını destekleme çalışmasına devam edeceğiz.

"Ailemizi genişletmeye devam edeceğiz"

Bugün atamayı anmak için bir araya geldiğimizde, yeni atamanın müjdesini sizlerle paylaşmak isterim. Cumhurbaşkanımızın imzaladığı yasayla Bakanlığımızın bugüne kadar sahip olduğu en fazla çalışanı bir defada işe almış olacağız. Deprem bölgelerine daha fazla destek vermek ve hizmetlerimizin kalitesini daha da artırmak için yakında ilave 8.000 sözleşmeli işçiyi işe alacak ve geniş ailemizi daha da genişleteceğiz. İşe alım ayrıntılarını yakında paylaşacağız, size şimdiden hayırlı olsun diyelim."