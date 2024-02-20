Aile Bakanlığı’ndan 8 Bin Kişiye İstihdam Müjdesi: Başvuru Şartları ve Detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Bin Yeni Personel İçin Kapılarını Açıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke genelindeki hizmet kalitesini artırmak ve personel eksikliğini gidermek amacıyla büyük bir istihdam hamlesi başlatıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, bakanlık 8 bin yeni sözleşmeli personel alımı için başvuruları kabul edecek.







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Bin Yeni Personel İstihdam Alanları ve Başvuru Şartları

Aile ve Sosyal Destek Personeli (ASDEP) Alımı: Adayların, sosyal hizmet, psikoloji veya ilgili alanlardan lisans mezunu olmaları ve 2022 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatları ile Sosyal Hizmet kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toplamda 8 bin sözleşmeli personel alımı yapacak. Henüz kesin kadrolar belirlenmemiş olsa da şu alanlarda personel alımı yapılması muhtemeldir:

1. Aile Sosyal Destek Personeli

2. Sosyal Çalışmacı

3. Psikolog

4. Fizyoterapist

5. Çocuk Gelişimcisi

6. Diyetisyen

7. Öğretmen

8. Avukat

9. Hemşire

10. Diğer Sağlık Personeli

11. Büro Personeli

12. Tekniker

13. Teknisyen

14. Koruma ve Güvenlik Görevlisi

15. Yurt Yönetim Personeli

16. Destek Personeli (Engelli Bakıcı, Yaşlı Bakıcı, Çocuk Bakıcısı, Bakım Personeli, Temizlik Görevlisi, Şoför)

Bu alanlarda uzmanlaşmış veya ilgili eğitimi almış adaylar, başvuru sürecinde ilgili şartları sağladıkları takdirde değerlendirmeye alınacaktır.Sosyal Çalışmacı Alımı: Sosyal hizmet veya ilgili lisans programlarından mezun olan adaylar, 2022 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almalıdır.



Psikolog Alımı: Psikoloji lisans programından mezun olan adaylar arasından 2022 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alanlar başvurabilir.

Fizyoterapist Alımı: Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans programından mezun olanlar arasından 2022 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alanlar kabul edilecektir.

Çocuk Gelişimcisi Alımı: Çocuk gelişimi veya ilgili lisans programlarından mezun olan adaylar, 2022 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almalıdır.

Diyetisyen Alımı: Beslenme ve diyetetik bölümünden mezun olanlar arasından 2022 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alanlar başvurabilir.

Öğretmen Alımı: Öğretmenlik lisans programlarından mezun olan adaylar, 2022 ve 2023 KPSS P10 puan türünden en az 60 puan almış olmalıdır.

Avukat Alımı: Hukuk fakültesinden mezun olanlar arasından 2022 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alanlar ve avukatlık ruhsatına sahip olanlar başvurabilir.

Hemşire Alımı: Hemşirelik veya sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olan adaylar arasından 2022 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alanlar kabul edilecektir.

Diğer Sağlık Personeli Alımı: İlgili önlisans programlarından mezun olanlar arasından 2022 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alanlar başvurabilir.

Büro Personeli Alımı: Herhangi bir önlisans programından mezun olanlar arasından 2022 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alanlar kabul edilecektir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı: En az lise mezunu olan ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olan adaylar arasından 2022 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alanlar başvurabilir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Bin Yeni Personel Başvuru Süreci ve Detaylar





Başvuru Tarihleri: Adaylar, 21 Şubat 2024 ile 11 Mart 2024 tarihleri arasında başvurularını tamamlayabilirler. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılacaktır.

Mülakat Yapılmayacak: ASHB personel alımları, sadece KPSS puanı esas alınarak gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, adaylardan herhangi bir yazılı veya sözlü sınava tabi tutulmayacaktır.

Gerekli Belgeler: Başvuru yapacak adayların, belirtilen şartları taşıdıklarını kanıtlamak için gerekli belgeleri yüklemeleri gerekmektedir. Bu belgeler arasında diploma, KPSS sonuç belgesi ve diğer ilgili belgeler bulunmaktadır.

Başvuru Sonuçları: Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar başvuru sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilirler.