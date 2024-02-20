Aile Bakanlığı, Türkiye genelinde yüksek maaş ile 1122 ASDEP alacak! KPSS 60 puanı olan hemen başvursun

ASHB’den Geniş Kapsamlı Personel Alımı: 1122 ASDEP Pozisyonu İçin Başvurular Başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplumun sosyal hizmet ihtiyaçlarını karşılamak üzere geniş çaplı bir personel alımına gidiyor. ASHB’nin açıkladığı 1122 ASDEP pozisyonu için başvurular, belirlenen şartlar dahilinde internet üzerinden alınacak.





1122 ASDEP PERSONEL ALIMI KONTENJAN VE ALANLARA GÖRE DAĞILIM

ASHB’nin açıklamasına göre, alım yapılacak ASDEP pozisyonları şu şekilde:

Aile ve Tüketici Bilimleri: 64 pozisyon,

Çocuk Gelişimi: 65 pozisyon,

Psikoloji: 335 pozisyon,

PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık): 175 pozisyon,

Sosyal Hizmet: 398 pozisyon,

Sosyoloji: 85 pozisyon.

1122 ASDEP PERSONEL ALIM BAŞVURU KRİTERLERİ VE ŞARTLAR

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları karşılamaları ve 2022 KPSS’den belirli bir puan almaları gerekiyor. Her alan için özel eğitim şartları da bulunmaktadır.

1122 ASDEP PERSONEL ALIM BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLER

Başvurular, 21 Şubat 2024 tarihinde başlamış olup, 11 Mart 2024 tarihine kadar internet üzerinden yapılabilecek.

ASHB personel alımı ne zaman başlıyor? 21 Şubat 2024.



ASHB ASDEP alımı için hangi şartlar aranıyor? 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlar ve KPSS puanı.

ASHB ASDEP başvuruları nereden yapılacak? İnternet üzerinden.