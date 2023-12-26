Airfryer ile poğaça yapmak çok kolay! İşte 9 dakikalık pratik tarif

Airfryer ile 9 dakikada poğaça yapmak ister misiniz? Şeker, maya, süt, yumurta, yağ, tuz, un, peynir ve haşhaş ile kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak. Hem fırında hem de airfryerda pişirebileceğiniz bu poğaçalar, mis gibi kokusu ve lezzetiyle sizi büyüleyecek.

Airfryer ile poğaça yapmak çok kolay! İşte 9 dakikalık pratik tarif
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Airfryer ile 9 dakikada poğaça yapımı

Çat kapı gelen misafirler ve okula giden çocukların beslenmeleri için pratik harika bir tarifi sizlerle paylaştık!

Malzemeler:

Hamuru için:

  • Bir yemek kaşığı toz şeker
  • Yarım paket kuru maya
  • Bir su bardağı ılık süt (200 ml)
  • Bir yumurtanın beyazı (sarısı üzerine sürülecek)
  • Bir çay bardağı sıvı yağ (150 ml)
  • Bir çay kaşığı tuz
  • 3,5 su bardağı un

Üzeri için:

  • Mavi haşhaş
  • Yumurta sarısı

İçi için:

  • Kaşar peyniri (veya istediğiniz başka bir peynir)

Yapılışı:

Hamur için şeker, maya ve ılık sütü bir kasede karıştırın. Üzerini kapatıp 10 dakika bekletin. Ardından yumurta beyazı, sıvı yağ, tuz ve unu ekleyip yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp ılık bir yerde 30 dakika mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Ortasına kaşar peyniri koyup kapatın. Yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp mavi haşhaş serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Airfryer kullanacaksanız, 180 derecede 9 dakika yeterli olacaktır. Poğaçalarınız hazır, afiyet olsun!

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