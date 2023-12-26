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Airfryer ile poğaça yapmak çok kolay! İşte 9 dakikalık pratik tarif

Airfryer ile poğaça yapmak çok kolay! İşte 9 dakikalık pratik tarif Airfryer ile 9 dakikada poğaça yapmak ister misiniz? Şeker, maya, süt, yumurta, yağ, tuz, un, peynir ve haşhaş ile kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak. Hem fırında hem de airfryerda pişirebileceğiniz bu poğaçalar, mis gibi kokusu ve lezzetiyle sizi büyüleyecek.