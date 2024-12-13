Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

Akbank’tan 1500 TL Fatura Destek Kampanyası

Fatura ödemelerinin daha pratik hale gelmesi için birçok banka otomatik ödeme talimatları sunmaya devam ediyor. Bu yöntem, fatura ödeme unutkanlığını ortadan kaldırırken, şubeye gitmeden kolayca ödeme yapılmasına olanak tanıyor. Bankaların, bu sistemler aracılığıyla sunduğu bonuslar ise, kullanıcıların dikkatini çekiyor.

Son olarak, Akbank, 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olan yeni bir kampanya başlattı. Axess kart sahipleri için 1500 TL’ye kadar chip-para kazanma fırsatı sunan bu kampanya, müşterilere otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda ek kazanç sağlıyor.

Kampanya Detayları

Aralık ayı sonuna kadar her yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 500 TL chip-para kazanmak mümkün. Müşteriler, üç faturaya kadar bu kampanyadan yararlanarak toplam 1500 TL geri ödeme alabiliyor. Kampanyaya katılmak için, "HER500" yazarak 4566’ya SMS gönderebilir ya da mobil uygulama ve Juzdan üzerinden başvuru yapabilirler.

Axess veya Free kart sahipleri için geçerli olan bu kampanya ile kullanıcılar, her yeni fatura için anında 500 TL chip-para kazanma şansı elde edecek. Kazanılan chip-para tutarı, 5 Ocak 2025 tarihinde kartlara yüklenecek ve başvuru sahibi bu tutarı dilediği gibi kullanabilecektir.