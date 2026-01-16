Akçakoca'da Fırtına ve Sağanak: Dalgalar Sahili Dövdü

Denizde fırtına etkisini gösterdi

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, fırtına nedeniyle dalgalar dalgakıranları ve sahili dövdü.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tahminleri doğrultusunda, haftanın son gününde görülen yağış denizde de kendisini gösterdi. Karadeniz'de oluşan fırtına sahil kesiminde etkisini artırdı.

Akçakoca'nın gün boyu yağmurlu olduğunu ve denizde fırtına olduğunu belirten vatandaşlar, "Bu havada da Akçakoca çok güzel. Korkunç dalgalar var ama seyretmesi çok güzel" dedi.

