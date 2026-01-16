Akçakoca'da Fırtına ve Sağanak: Dalgalar Sahili Dövdü

Akçakoca'da sağanak ve fırtına etkili oldu; Karadeniz'de oluşan dalgalar sahil ve dalgakıranları dövdü, vatandaşlar manzarayı izledi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 19:09
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 19:27
Denizde fırtına etkisini gösterdi

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, fırtına nedeniyle dalgalar dalgakıranları ve sahili dövdü.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tahminleri doğrultusunda, haftanın son gününde görülen yağış denizde de kendisini gösterdi. Karadeniz'de oluşan fırtına sahil kesiminde etkisini artırdı.

Akçakoca'nın gün boyu yağmurlu olduğunu ve denizde fırtına olduğunu belirten vatandaşlar, "Bu havada da Akçakoca çok güzel. Korkunç dalgalar var ama seyretmesi çok güzel" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

