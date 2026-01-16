Akbük’te Devrilen Sakız Ağacı Menteşe Belediyesi Tarafından Yeniden Dikildi

Akbük’te devrilen sakız ağacı yeniden yerine dikildi

Menteşe Belediyesi ekipleri kurtarma operasyonu gerçekleştirdi

Menteşe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Akbük Plajı’nda devrilen sakız ağacını kurtarmak için çalışma başlattı. Sahil şeridinde devrilen ağaç, ekiplerin müdahalesiyle zarar görmeden koruma altına alındı.

Özellikle yaz aylarında plajı kullanan vatandaşlar için doğal gölge sağlayan ağaç, kök ve gövde yapısının korunması amacıyla iş makinesi kullanılmadan müdahale edildi. Ekipler, iş makinesi yerine insan gücü ve halat sistemleri ile ağacı bulunduğu noktada yeniden ayağa kaldırdı.

Ağacın kökleri toprakla buluşturularak sabitlenirken, ekipler tarafından can suyu verilerek ağaç kurtarıldı ve sahildeki doğal dokunun korunmasına önem verildi.

MENTEŞE BELEDİYESİ EKİPLERİ, AKBÜK PLAJI’NDA DEVRİLEN SAKIZ AĞACINI, DOKUSUNA ZARAR VERMEDEN YENİDEN YERİNE DİKTİ.