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Akdeniz Üniversitesi 70 puanla personel alımı yapıyor! Başvuru şartları açıklandı

Akdeniz Üniversitesi yeni personel alımı yapıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.07.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 12:52
Akdeniz Üniversitesi 70 puanla personel alımı yapıyor! Başvuru şartları açıklandı

Akdeniz Üniversitesi alımları başladı! Başvuru şartları belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ PEROSNEL ALIMLARI

Akdeniz Üniversitesi tarafından yapılan son duyurulara göre 35 Öğretim Elemanı alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddede yer alan şartları taşıması, ALES puanının en az 70 olması, YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından en az 50 puan alınmış olması şartlarını taşımaları gerekiyor. 

akdeniz üniversitesi personel alımları başladı

Adaylar http://personel.akdeniz.edu.tr/ internet sitesinde paylaşılan başvuru formu, YÖK AVESİS özgeçmiş formu, kimlik kartı veya kimlik kartı fotokopisi, son altı ay içinde çektirilen iki tane fotoğraf, ALES sonuç belgesi, yabancı dil sonuç belgesi, lisans diploması ve tıpta uzmanlık belgesi, lisans transkript aslı veya onaylı örneği, askerlik belgesi, onaylı iş tecrübe belgesi, onaylı hizmet belgesi ile birlikte 9 Temmuz ile 23 Temmuz tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler. 

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