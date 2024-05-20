Akıllı telefon ve televizyonlar süper fiyatta! A101 20 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

A101, Türkiye'nin en tanınmış market zincirlerinden biri olarak, en güncel ürün seçkisini içeren kataloğunu yayınladı. 16 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak bu katalog, alışveriş severlere çeşitli ve yüksek kaliteli ürünler sunuyor.
A101'in Yeni Aktüel Ürünler Kataloğu: 16 Mayıs 2024
- Elektrikli şehir bisikleti, Volta VSM modeli: 15.490 TL
- Orcamp marka 1 litrelik termos: 679 TL
- İki parçadan oluşan emaye mutfak seti: 399 TL
- 2 litre kapasiteli emaye su ısıtıcısı: 429 TL
- Taşınabilir mutfak ocağı, çanta dahil: 599 TL
- Kartuşlu taşınabilir ocak ve gaz seti: 279 TL
- Turbo fonksiyonlu kamp ocağı: 169 TL
- Güneş enerjili portatif duş: 199 TL
- Kartuşlu çakmak mekanizmalı pürmüz: 269 TL
- JVC marka 65 inç Ultra HD Android televizyon: 21.999 TL
- Hi-Level 50 inç UHD Tizen işletim sistemli TV: 10.999 TL
- JVC 40 inç Full HD Android LED TV: 8.999 TL
- Toshiba 32 inç uydu alıcılı akıllı LED TV: 6.199 TL
- Reeder S19 Max model cep telefonu: 3.999 TL
- SEG marka 10 kg kapasiteli çamaşır makinesi: 10.499 TL
- SEG No-Frost teknolojili buzdolabı: 12.999 TL
- SEG 65 litrelik mekanik termosifon: 4.299 TL
- Fantom Carbon dikey elektrikli süpürge: 1.299 TL
- Kiwi marka gazlı barbekü: 3.999 TL
- Kiwi ayaklı vantilatör: 699 TL
- Kiwi 400 ml elektrikli cam cezve: 399 TL
- Kiwi el blender seti: 329 TL
- Kiwi şarj edilebilir damacana su pompası: 109 TL
- Kiwi şarjlı ağız duşu: 649 TL
- Kiwi çocuklar için döner başlıklı diş fırçası: 279 TL
- Arzum Perry saç kurutma makinesi: 599 TL
- Sinbo dijital banyo baskülü: 169 TL
- Nisanla şarjlı saç kesme makinesi: 549 TL
- Sona marka TV ünitesi: 1.999 TL
- Fulya dört kapaklı ve iki çekmeceli gardırop: 5.299 TL
- Petek dekoratif kitaplık: 1.499 TL
- Selen çok amaçlı mutfak ve banyo dolabı: 1.799 TL
- Hascevher Kumsal 6 parça tencere seti: 749 TL
- Çeşitli emaye kek ve turta kalıpları: 99,90 TL
- Paşabahçe iki parçalı tuzluk seti: 34,90 TL
- Tantoni çift katmanlı çelik su şişesi: 279 TL
- Borosilikat cam pipet seti, 6+1: 24,90 TL
- Kütahya Porselen sufle kabı: 29,90 TL
- Beslenme kutusu: 69,90 TL
- Çeşitli plastik ürünler: 19,90 TL
- Kapaklı hamur yoğurma leğeni: 59,90 TL
- Basınçlı termos: 299 TL
- Piknik sepeti: 179 TL
- Kare şeklinde kase: 9,90 TL
- 20 jant boyutunda bisiklet: 2.499 TL
- Triathlon marka uzaktan kumandalı koşu bandı: 5.599 TL
- Ayarlanabilir barfiks çubuğu: 249 TL
- 26 jant çift amortisörlü bisiklet: 3.799 TL
- Ahşap kaykay: 299 TL
- 6'lı pinpon topu seti: 39,90 TL
- 12V kumandalı oyuncak akülü araba: 5.999 TL
- Dijital baskılı, kaymaz tabanlı, saçaklı salon halısı (6m²): 999 TL
- Dijital baskılı, kaymaz tabanlı, saçaklı salon halısı (4m²): 699 TL
- Dantelli sabahlık: 199 TL
- Dantelli saten takım: 199 TL
- Kadın kaprili pijama takımı: 199 TL
A101'in 16 Mayıs 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğundaki bu indirimli ürünlerle ilgili daha fazla bilgi ve fırsatlardan yararlanmak için A101 mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. Bu özel tekliflerle alışverişinizi daha ekonomik ve keyifli hale getirebilirsiniz.