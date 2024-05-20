Akıllı telefon ve televizyonlar süper fiyatta! A101 20 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

A101, Türkiye'nin en tanınmış market zincirlerinden biri olarak, en güncel ürün seçkisini içeren kataloğunu yayınladı. 16 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak bu katalog, alışveriş severlere çeşitli ve yüksek kaliteli ürünler sunuyor.

A101'in Yeni Aktüel Ürünler Kataloğu: 16 Mayıs 2024

Elektrikli şehir bisikleti, Volta VSM modeli: 15.490 TL

Orcamp marka 1 litrelik termos: 679 TL

İki parçadan oluşan emaye mutfak seti: 399 TL

2 litre kapasiteli emaye su ısıtıcısı: 429 TL

Taşınabilir mutfak ocağı, çanta dahil: 599 TL

Kartuşlu taşınabilir ocak ve gaz seti: 279 TL

Turbo fonksiyonlu kamp ocağı: 169 TL

Güneş enerjili portatif duş: 199 TL

Kartuşlu çakmak mekanizmalı pürmüz: 269 TL

JVC marka 65 inç Ultra HD Android televizyon: 21.999 TL

Hi-Level 50 inç UHD Tizen işletim sistemli TV: 10.999 TL

JVC 40 inç Full HD Android LED TV: 8.999 TL

Toshiba 32 inç uydu alıcılı akıllı LED TV: 6.199 TL

Reeder S19 Max model cep telefonu: 3.999 TL





SEG marka 10 kg kapasiteli çamaşır makinesi: 10.499 TL

SEG No-Frost teknolojili buzdolabı: 12.999 TL

SEG 65 litrelik mekanik termosifon: 4.299 TL

Fantom Carbon dikey elektrikli süpürge: 1.299 TL

Kiwi marka gazlı barbekü: 3.999 TL

Kiwi ayaklı vantilatör: 699 TL

Kiwi 400 ml elektrikli cam cezve: 399 TL

Kiwi el blender seti: 329 TL

Kiwi şarj edilebilir damacana su pompası: 109 TL

Kiwi şarjlı ağız duşu: 649 TL

Kiwi çocuklar için döner başlıklı diş fırçası: 279 TL

Arzum Perry saç kurutma makinesi: 599 TL

Sinbo dijital banyo baskülü: 169 TL

Nisanla şarjlı saç kesme makinesi: 549 TL

Sona marka TV ünitesi: 1.999 TL

Fulya dört kapaklı ve iki çekmeceli gardırop: 5.299 TL

Petek dekoratif kitaplık: 1.499 TL

Selen çok amaçlı mutfak ve banyo dolabı: 1.799 TL

Hascevher Kumsal 6 parça tencere seti: 749 TL

Çeşitli emaye kek ve turta kalıpları: 99,90 TL

Paşabahçe iki parçalı tuzluk seti: 34,90 TL

Tantoni çift katmanlı çelik su şişesi: 279 TL

Borosilikat cam pipet seti, 6+1: 24,90 TL

Kütahya Porselen sufle kabı: 29,90 TL

Beslenme kutusu: 69,90 TL

Çeşitli plastik ürünler: 19,90 TL

Kapaklı hamur yoğurma leğeni: 59,90 TL

Basınçlı termos: 299 TL

Piknik sepeti: 179 TL





Kare şeklinde kase: 9,90 TL

20 jant boyutunda bisiklet: 2.499 TL

Triathlon marka uzaktan kumandalı koşu bandı: 5.599 TL

Ayarlanabilir barfiks çubuğu: 249 TL

26 jant çift amortisörlü bisiklet: 3.799 TL

Ahşap kaykay: 299 TL

6'lı pinpon topu seti: 39,90 TL

12V kumandalı oyuncak akülü araba: 5.999 TL

Dijital baskılı, kaymaz tabanlı, saçaklı salon halısı (6m²): 999 TL

Dijital baskılı, kaymaz tabanlı, saçaklı salon halısı (4m²): 699 TL

Dantelli sabahlık: 199 TL

Dantelli saten takım: 199 TL

Kadın kaprili pijama takımı: 199 TL

A101'in 16 Mayıs 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğundaki bu indirimli ürünlerle ilgili daha fazla bilgi ve fırsatlardan yararlanmak için A101 mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. Bu özel tekliflerle alışverişinizi daha ekonomik ve keyifli hale getirebilirsiniz.