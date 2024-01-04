Akrep burcu'nun Rengi, Metali ve Yönetici Gezegeni ile ilgili bilmeniz gerekenler

Akrep: Su Elementinin Sabit Burcu (24 Ekim - 22 Kasım)

Tanımlayan söz: Arzuladıklarımın peşinde kendimi buluyorum

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Fiziksel güç ve odaklanma yeteneği, azim, keskin bir zeka, hayatın derinliklerini araştırma, değişime açıklık, kendini geliştirme isteği, başkalarına ilham kaynağı olma ve derinlikli olma

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Kıskançlık ve yıkıcılık, kin besleme, karanlık ve acımasız olma, başkalarının zaaflarından faydalanma, egoistlik

Yönetici gezegeni: Mars

Elementi: Su

Niteliği: Sabit

Akrep Burcunun Mitolojisi

Bu burcun sembolü ile ilgili birçok imge Tevrat’ta bulunur. Mezopotamya’da bu burç karanlığın simgesidir. Akatlar Akrep’e Girteb, sokan demek isterler. Yunan mitlerinde Apollo’nun atlarına saldıran devasa bir yaratık olarak anlatılır. Başka bir mitte ise Avcı Orion’u Akrep öldürmeye çalışır. Zodyak’ta Orion ve Akrep takımyıldızları tam karşı karşıyadır. Bu burcun en parlak yıldızı Antares’tir. (anti-ares)

Akrep burcunun vücutta etkilediği bölge: Cinsel organlar

Rengi: Koyu kırmızı, bordo, kan rengi

Metali: Demir

Taşı: Opal