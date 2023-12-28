Akrep ve Yükselen Akrepler, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor? Tutulmalar, Satrün, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek?

AYGÜL AYDIN: 2024 AKREP VE YÜKSELEN AKREP BURÇ YORUMLARI

AKREP VE YÜKSELEN AKREP BURÇ YORUMU 2024

Sevgili Akrepler, Bu sene çok bereketli sizler için bereket senesi olacak. "Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumu, 21 Nisan'da 22 derece Boğa burcunda gerçekleşecek" Jüpiter ve Uranüs sizin karşıt burcunuzda kavuşacak bu sizin için o kadar bereketli olacak ki. İlişkiler, Network getirecek. Hem aşk hayatınız olsun hem evlilik hayatınız olsun hem ortaklıklarınız olsun. Burada çok marjinal yönde değişimler içerisine gireceksiniz. Çünkü Jüpiter ve Uranüs sizin 7. evinizde ilişkilerinizde sizi çok şifalandıracak. Başka bir dönüş noktasına götürecek sizleri. Yeni bazı başlangıçlar içerisinde olma fırsatı verecek. Evliliğiniz ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız, özellikle Ocak ve Nisan arasında dikkat etmelisiniz. "Satrün 2024 boyunca Balık burcunda ilerliyor" bu nedenle, kendinizi manipüle etme konusunda dikkatli olmalısınız. Taşınmak, yer değiştirmek bu senenin konuları içerinde yer alabilir. Özellikle de tutulmalar yaşandıktan sonra.

"25 Mart saat 10.13'te Terazi burcunda 5. derecede bir Ay Tutulması gerçekleşiyor" bu tutulma 12. evinizde gerçekleşiyor. Gizli kalan, arka planda kalan bir çok olayla uğraşabilirsiniz. "8 Nisan saat 21.18'de Koç burcunda 19. derecede bir Güneş Tutulması gerçekleşiyor" 6. evinizde yaşayacağınız bu tutulma, geçen sene yaşadıysanız eğer kazalar, dalgınlıklar, sakarlıklar, çalışma ortamınızdaki insanların işlerini çok ciddiye almaması ve bu yüzden sizin bedel ödemeniz gibi konularla çok karşı karşıya kaldıysanız bu sene burayla ilgili konulara ekstra dikkat etmenizde fayda var. Özellikle 8-10 Nisan arasında çok daha dikkatli olun. Yılın 2. yarısı 2 Ekim sonuçların alınacağı bir zaman dilimi olacak. Mayıs ayında karşılaşacağınız biri, hayatınıza alacağınız biri çok önemli olabilir. Yurt dışı planlarınız varsa, yeni bir kurulum yapıyorsanız Mayıs sizler için çok önemli olacak. Yıl içerisinde tutulmalar 12 ve 6. evlerde olacağı için 12 ve 6 sizin hep zayıf yönlerimiz, zayıflıklarınızıla sınanırsınız ve boşuna kürek çektiğinz alanları gösterir size. Bu sene bunları temizliyorsunuz artık toksik hiç bir şey kalmıyor. İş ortamınız, çalışma arkadaşlarınız değişiyor. Özellikle çalışanlarınız varsa, çalışma alanınızda grevler, isyanlar ile alakalı karşılaşma yaşabilirsiniz. Hiç kimseyi küstürmeyin, kızdırmayın. 26 Mayıstan sonra yurt dışından ev alma ya da bir yere köklenmek, taşınmak, oturma izni almak gibi konular için şanslı bir senedesiniz. Sizi en zayıf noktalara götüren şey ise korkularınız bu nedenle kendinizi korkularınıza kurban etmeyin. Jüpiter 8. evinizden geçeceği için sizleri şanslı bir şekilde koruyup, fırsatlar verecek. Yeni bir proje ya da yeni bir iş kurma konuları gündemdeyse Nisan'dan sonrasını beklemelisiniz.