Akşama ne yapsam diye düşünenlere fırında beşamel soslu ıspanak tarifi! Ispanağı sevdiren pratik lezzet

FIRINDA BEŞAMEL SOSLU ISPANAK DENEDİNİZ Mİ?

Sürekli olarak aynı yemekleri yapmaktan sıkıldıysanız ve farklı tatlara açık bir damak zevkiniz var ise bu tarif tam size göre. Ispanak sevenlerin hayır diyemeyeceği aynı zamanda sosu ile damak çatlatan bu tarif özellikle davet sofralarının baş tacı olmaya aday. İşte tüm püf noktaları ile beşamel soslu ıspanak tarifi…..





Doyurucu sağlıkve pratik bir yemek olan beşamel soslu ıspanak yapmak için öncelikle gerekli malzemelerin hazırlanması şart. İşte malzemeler

o 600 ya da 700 gram ıspanak

o 1 küçük kavanoz garnitür konservesi ( kendiniz de hazırlayabilirsiniz)

o 1 kuru soğan

o Zeytinyağı

o tuz

o karabiber

Beşamel sos için

o 1 çorba kaşığı tereyağı 1

o dolu çay kaşığı un

o 200 mililitre süt

YAPILIŞI

Fırında beşamel soslu ıspanak yapmak için önce bir derin tencereye sıvı yağ koyulur. Üzerine bir kuru soğan doğranır ve soğanlar pembeleşene kadar kavrulur. Daha sonra bu tencerenin içerisine yıkanmış ve doğranmış olan ıspanaklar da eklenir. Ispanaklarda tencere içinde sotelendikten sonra baharatları atıp birkaç tur daha çevirelim. Daha sonra garnitürler eklenir. Birkaç dakika sonra da tencerenin altını kapatıp beşamel sosun yapımına geçelim. Yine uygun bir tencere içerisine bir yemek kaşığı tereyağ eklenir. Sonra bir kaşık un da bunun üzerine eklenir. Unun kokusu çıkana kadar kavrulur. Daha sonra bunun içerisine 1 su bardağı süt ilave edilir. Topaklanma olmamasına özen göstererek karıştırılır. Sos kaynadıktan sonra ise tuzu ve karabiberi atılıp ocağın altı kapatılır. Fırın kabı içerisine önce ıspanaklı harç eklenir. Üzerine de beşamel sos eklenir ve rendelenmiş kaşarlarda sossun üzerine yayılır. Fırın kabı önceden ısıtılmış olan 180 derece de pişmeye bırakılır. Üstü kızardığında da yemek hazır olmuş olur. Afiyet olsun…