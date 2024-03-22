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Akşamdan kalan Ramazan pidelerinden pizza tarifi! Lezzetine doyum olmuyor

Ramazan ayı ile beraber iftar saati yenecek sıcak pide herkes tarafından mutlulukla karşılanıyor. Ne var ki bazen pideler artıyor ve biz de çöpe atmak istemiyoruz. İşte artan ramazan pidelerinizi kullanarak yapabileceğiniz pizza tarifi...

Yayın Tarihi: 22.03.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 09:59
Akşamdan kalan Ramazan pidelerinden pizza tarifi! Lezzetine doyum olmuyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sofralarımızda sıkça gördüğümüz ramazan pidesini, farklı bir lezzete dönüştürmek isteyenler için pratik ve lezzetli bir tarif sunuyoruz: Ramazan Pidesi Pizza! Bu tarif, artan pideleri değerlendirmenin harika bir yolunu sunarken, aynı zamanda iftar ve sahur sofralarına nefis bir alternatif getiriyor.

Malzemelerinizi hazırlayın ve adımları takip ederek kısa sürede bu enfes pizzayı yapabilirsiniz:

İlk adım olarak, bir kapta rendelenmiş domates ve salçayı bir araya getirerek sosunuzu hazırlayın. Ardından balzamik sirke, kekik ve zeytinyağını ekleyerek karıştırın. Bu sos, pidenizin üzerine tatlı bir lezzet ve aroma katacak.

Şimdi ramazan pidesini ortadan kesin ve üzerine hazırladığınız sosu sürün. Bu, pidenizin lezzetini ve nemini artıracak bir adım olacak.

Üzerine dilimlenmiş kaşar peynirini serpiştirin. Kaşar peyniri, pizzanızın üzerinde güzelce eriyip harika bir kıvam oluşturacak.

ramazan pidesinden pizza yapımı

Şimdi sıra sucuk dilimlerine geldi. Sucuk dilimlerini pidenizin üzerine yerleştirin. Bu adım, pizzanıza sıcak ve doyurucu bir lezzet katacak.

Yeşil biberi ince dilimler halinde kesip pizzanın üzerine yerleştirin. Bu adım, pizzanıza tazelik ve renk katacak.

Son olarak, zeytinyağı gezdirip pizzanızı önceden ısıtılmış 190 derece fırında pişirin. Peynir güzelce eriyene ve pide altı hafifçe kızarıncaya kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra üzerine taze fesleğen yaprakları ile süsleyin ve sıcak servis edin. Bu enfes lezzet, iftar ve sahur sofralarınıza lezzetli bir alternatif sunacak ve sevdiklerinizin beğenisini kazanacak.

Ramazan Pidesi Pizza tarifi, hem pratik hem de lezzetli bir seçenek olmasıyla öne çıkıyor. Artan ramazan pidelerini değerlendirmek için harika bir fırsat sunarken, aynı zamanda sofralarınıza yeni bir tat getiriyor. Deneyin ve bu lezzetli tarifin tadını çıkarın!

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