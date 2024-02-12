Akşamına tüm şifanızı bulacağınız Çeşmi Nigar çorbanız hazır! Şipşak hazır şifa çorbası

Akşama hem lezzet dolu hem de şifanın kaynağı olan bir çorba yapmak istiyorsanız; çeşmi Nigar çorbası tarifi sizinle! Tam bir şifa deposu olan bu çorba için 10 dakika hazırlık yacacak 15 dakikada pişereceksiniz. Çocuklarınızın da bayılıp gideceği, protein deposu çorbanız sadece 25 dakika içinde hazır!

ÇEŞMİ NİGAR ÇORBASI MALZEMELERİ

1 su bardağı ölçüsünde mercimek (Bardak ölçüm 150 ml)



1 adet soğan ince doğranmış



1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz



4 yemek kaşığı ölçüsünde zeytinyağ



600 ml kaynamış su



1 yemek kaşığı ölçüsünde un

Terbiyesi için

1/2 (yarım) limonun suyu



1 yumurtanın sarısı



150 ml süt

Üzerinin sosu için

1 yemek kaşığı ölçüsünde nane



1 yemek kaşığı ölçüsünde pul biber



1 yemek kaşığı ölçüsünde tereyağ





ÇEŞMİ NİGAR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

