Akşamına tüm şifanızı bulacağınız Çeşmi Nigar çorbanız hazır! Şipşak hazır şifa çorbası

Akşama hem lezzet dolu hem de şifanın kaynağı olan bir çorba yapmak istiyorsanız; çeşmi Nigar çorbası tarifi sizinle! Tam bir şifa deposu olan bu çorba için 10 dakika hazırlık yacacak 15 dakikada pişereceksiniz. Çocuklarınızın da bayılıp gideceği, protein deposu çorbanız sadece 25 dakika içinde hazır!
ÇEŞMİ NİGAR ÇORBASI MALZEMELERİ
- 1 su bardağı ölçüsünde mercimek (Bardak ölçüm 150 ml)
- 1 adet soğan ince doğranmış
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz
- 4 yemek kaşığı ölçüsünde zeytinyağ
- 600 ml kaynamış su
- 1 yemek kaşığı ölçüsünde un
Terbiyesi için
- 1/2 (yarım) limonun suyu
- 1 yumurtanın sarısı
- 150 ml süt
Üzerinin sosu için
- 1 yemek kaşığı ölçüsünde nane
- 1 yemek kaşığı ölçüsünde pul biber
- 1 yemek kaşığı ölçüsünde tereyağ
ÇEŞMİ NİGAR ÇORBASI NASIL YAPILIR?
- İlk olarak, mercimekleri soğuk suyla iyice yıkayalım.
- Bir tencereye zeytinyağı ekleyip ince doğranmış soğanları pembeleşene kadar kavuralım.
- Ardından un ekleyerek unun kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim.
- Mercimeklere, tuzu ve suyu tencereye ilave edip mercimekler yumuşayana kadar pişirelim. Pişen çorbayı blenderdan geçirelim.
- Çorbanın terbiyesi için yumurta, limon suyu ve sütü bir kapta çırpıp hazırlayalım.
- Pişmiş çorbadan bir kepçe alıp terbiyeli karışıma ekleyip karıştıralım, sonra tencereye dökelim. Çorbayı tekrar 5 dakika daha pişirelim.
- Ayrı bir tavada tereyağını eritip içine pul biber ve naneyi ekleyerek karıştıralım. Servis tabağına çorbayı alıp üzerine bu sostan iki kaşık dökerek tatlandıralım ve servis yapalım. Afiyet olsun!