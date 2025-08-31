Alişan Eskişehir'de konser verdi — Kurtuluşun 103. yılı etkinliği
Şarkıcı Alişan, Eskişehir'in kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla sahne aldı.
AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca "Eskişehir Kurtuluşu Anlatır" etkinlikleri kapsamında Odunpazarı ilçesindeki Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen konserde Alişan, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Kalabalık ilgi ve coşku
Etkinlik alanını dolduran çok sayıda kişi, sanatçıyı alkışlarla karşıladı.
Konseri izleyenler, seslendirilen şarkılara hep birlikte eşlik etti ve gece boyunca müzikle coştu.
