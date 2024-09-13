Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Ülke ekonomisinin adeta bel kemiği olan vergiler konusunda hükümet tarafından bir çok tedbirler alınmaya devam ediyor. Vergi kayıplarına alınan önlemlerin en başında fiş kesmek geliyor. Alışverişlerden sonra verilen fişi almayan müşteri de fişi kesmeyen satıcı da cezai işlemlere maruz kalıyor. 1980’lerdeki fiş uygulamasını andıran bu yeni düzenleme, hem esnafı hem de müşterileri doğrudan etkilerken özellikle de fiş almayan müşterilere tespit edilmesi durumunda büyük cezalar geliyor.

FİŞ ALMAYAN MÜŞTERİYE BÜYÜK CEZA

Maliye Bakanlığı, vergi kayıplarının önüne geçebilmek adına ve ekonominin daha şeffaf işlenmesini sağlamak adına devreye aldığı sistemde hem satış yapan hem de ürün alan kişileri yakından ilgilendiren gelişmeleri açıklamış bulunuyor. Bu kapsamda, fiş almayan müşterilere 5 bin TL para cezası kesileceği belirtilirken, fiş almayı alışkanlık haline getirilip, satıcının vergi kaçırmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenleme bir boyutta değerlendirilirken, denetimlerin sıkılaşacağı açıklaması da yapılmış bulunuyor. Maliye ekipleri, esnafın dükkanlarına müşteri gibi girerek alışveriş yaparken fiş alınıp alınmayacağını denetleyecekleri ve aksinin uygulanması durumunda anında cezai işlemleri devreye alacakları belirtilmiş bulunuyor. Bu sayede kayıtdışı işlemlerin de ortadan kaldırılması hedefleniyor.

ESNAFA CEZALAR DAHA BÜYÜK

Esnaf açısından bakıldığında ise durum oldukça ciddi. Çünkü alışveriş sonrasında fiş vermeyen esnafa ilk ihlal durumunda 10 bin TL ceza kesilecek. İkinci kez fiş vermemek, cezanın 20 bin TL'ye çıkmasına sebebiyet verecek iken, üçüncü defasında bu ceza 30 bin TL'ye yükselecek. Dördüncü ihlalde 40 bin TL ve beşinci defada ise 100 bin TL ceza uygulanacağı belirtildi.

GAZETECİ FARUK ERDEM’DEN UYARI

Konuyla ilgili ATV Haber’e konuşan gazeteci Faruk Erdem, "Burada amaç artık bütün alışverişlerde para akışının kayıt altına alınması. Fiş vermeyeyim, kaç lira olur diye bir şey var bizde. Dolayısıyla bu ortadan kalkacak." Açıklaması ile yeni düzenlemeyi değerlendirdi. Bu uygulama ile birlikte hem vergi kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor hem de ekonominin daha şeffaf bir hale gelmesi amaçlanıyor.

ŞİKAYET EDENE CEZA YOK

Devreye alınan düzenleme ile birlikte, fiş almayan müşterilerin bir durumda ceza almaktan kurtulacakları belirtilmiş bulunuyor.. Eğer fiş istedikten sonra esnaf fiş vermediyse, müşteri 5 gün içinde vergi dairesine gidip durumu bildirdiği takdirde 5 bin TL’lik cezadan kurtulacak.