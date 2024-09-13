DOLAR
33,94 -0,18%
EURO
37,67 -0,02%
ALTIN
2.802,54 -0,51%
BITCOIN
1.972.787,21 0,18%

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Ülke ekonomisinin adeta bel kemiği olan vergiler konusunda hükümet tarafından bir çok tedbirler alınmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:54
Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Ülke ekonomisinin adeta bel kemiği olan vergiler konusunda hükümet tarafından bir çok tedbirler alınmaya devam ediyor. Vergi kayıplarına  alınan önlemlerin en başında fiş kesmek geliyor. Alışverişlerden sonra verilen fişi almayan müşteri de fişi kesmeyen satıcı da cezai işlemlere maruz kalıyor. 1980’lerdeki fiş uygulamasını andıran bu yeni düzenleme, hem esnafı hem de müşterileri doğrudan etkilerken özellikle de fiş almayan müşterilere tespit edilmesi durumunda büyük cezalar geliyor.  

FİŞ ALMAYAN MÜŞTERİYE BÜYÜK CEZA 

Maliye Bakanlığı, vergi kayıplarının önüne geçebilmek adına ve ekonominin daha şeffaf işlenmesini sağlamak adına devreye aldığı sistemde hem satış yapan hem de ürün alan kişileri yakından ilgilendiren gelişmeleri açıklamış bulunuyor. Bu kapsamda, fiş almayan müşterilere 5 bin TL para cezası kesileceği belirtilirken, fiş almayı alışkanlık haline getirilip, satıcının vergi kaçırmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.   

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Yeni düzenleme bir boyutta değerlendirilirken, denetimlerin sıkılaşacağı açıklaması da yapılmış bulunuyor.  Maliye ekipleri, esnafın dükkanlarına müşteri gibi girerek alışveriş yaparken fiş alınıp alınmayacağını denetleyecekleri ve aksinin uygulanması durumunda anında cezai işlemleri devreye alacakları belirtilmiş bulunuyor. Bu sayede kayıtdışı işlemlerin de ortadan kaldırılması hedefleniyor. 

ESNAFA CEZALAR DAHA BÜYÜK 

Esnaf açısından bakıldığında ise durum oldukça ciddi. Çünkü alışveriş sonrasında fiş vermeyen esnafa ilk ihlal durumunda 10 bin TL ceza kesilecek. İkinci kez fiş vermemek, cezanın 20 bin TL'ye çıkmasına sebebiyet verecek iken, üçüncü defasında bu ceza 30 bin TL'ye yükselecek. Dördüncü ihlalde 40 bin TL ve beşinci defada ise 100 bin TL ceza uygulanacağı belirtildi.  

GAZETECİ FARUK ERDEM’DEN UYARI 

Konuyla ilgili ATV Haber’e konuşan gazeteci Faruk Erdem, "Burada amaç artık bütün alışverişlerde para akışının kayıt altına alınması. Fiş vermeyeyim, kaç lira olur diye bir şey var bizde. Dolayısıyla bu ortadan kalkacak." Açıklaması ile yeni düzenlemeyi değerlendirdi. Bu uygulama ile birlikte hem vergi kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor hem de ekonominin daha şeffaf bir hale gelmesi amaçlanıyor.  

ŞİKAYET EDENE CEZA YOK  

Devreye alınan düzenleme ile birlikte, fiş almayan müşterilerin bir durumda ceza almaktan kurtulacakları belirtilmiş bulunuyor.. Eğer fiş istedikten sonra esnaf fiş vermediyse, müşteri 5 gün içinde vergi dairesine gidip durumu bildirdiği takdirde 5 bin TL’lik cezadan kurtulacak.  

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor
2
Türk Telekom Sınavsız, KPSS'siz Yüksek Maaşlı Personel Alımı Başladı: 5 Farklı Alanda Güncel İş İlanları ve Başvuru Şartları
3
KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor
4
MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı
5
Narin Güran Cinayetinde Yeni Deliller: 22 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi, İtiraf Değişikliği Soruşturmanın Seyrini Değiştirdi
6
Çin'de Araç Fiyatları Şoke Etti: İşte Süper Lüks Otomobillerin Fiyatları
7
13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!