Altın Koza Film Festivali'nin Jürisi Açıklandı

Adana Altın Koza Film Festivali'nde Jüri Belli Oldu

Bu yıl 31. kez düzenlenecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında yer alan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi açıklandı. Festivalin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmanın jürisinde ünlü isimler yer alacak.

Jüri Üyeleri ve Başkan

Bu yılki jüri üyeleri arasında Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, Nermin Yıldırım, Mustafa Kara, Ayris Alptekin ve Müge Turan bulunuyor. Jürinin başkanlığını ise ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstlenecek. Film yarışması başvuruları ise 16 Ağustos tarihine kadar kabul edilecek.