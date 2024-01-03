Ankara, Adıyaman, Kırklareli, Batman'da iş arayanlar dikkat! BOTAŞ personel alımı yapacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), enerji sektöründe önemli bir rol oynamaya devam ederken, iş gücünü genişletmek adına yeni bir adım atmaya kararlı görünüyor. Şirket, farklı alanlarda yapılacak olan personel alımı için İŞKUR aracılığıyla başvuruları kabul edecek ve detayları iş arayanlarla paylaşacak.

Bu kapsamda planlanan personel alımı, Ankara, Adıyaman, Kırklareli ve Batman şehirlerinde gerçekleştirilecek. Toplamda 23 kişilik kadro aşağıdaki gibidir:

- 4 Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi,

- 1 Jeoloji Mühendisi,

- 1 Makine Mühendisi,

- 1 Elektrik Mühendisi,

- 1 Diğer Teknisyen ve Teknikerler,

- 1 Denetmen,

- 14 Diğer Teknisyen ve Teknikerler.

Başvuru Koşulları:

Adaylardan istenen genel şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından yoksun olmamak,

Görevin yerine getirilmesini engelleyebilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak,

Seyahat engeli olmamak.





Yaş Sınırlaması:

Başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları ve 35 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir.

KPSS Şartı:

2022 yılında yapılan KPSS'den en az 60 puan almış olmak ön koşuldur.

Meslek Kollarına Göre Alım Şartları:

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi Alımı İçin:

Petrol veya Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Jeoloji Mühendisi Alımı İçin:

Jeoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Makine Mühendisi Alımı İçin:

Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Elektrik Mühendisi Alımı İçin:

Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Diğer Teknisyen ve Teknikerler Alımı İçin:

Çeşitli teknik programlardan üniversite mezunu olmak.

Denetmen Alımı İçin:

Çeşitli güvenlik ve koruma programlarından üniversite mezunu olmak.

Diğer Teknisyen ve Teknikerler Alımı İçin:

Çeşitli teknik programlardan üniversite mezunu olmak.





Başvuru Süreci:

TPAO işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleşecek ve en geç 3 gün içinde tamamlanmalıdır. Başvurular, sadece İŞKUR İş İlanı numarası ile kabul edilecektir. Başvuru sürecine dair detaylı bilgiler, İŞKUR tarafından ilan edilecektir.