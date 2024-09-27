Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 300 itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın müjdesini verdiği bu alım, 2024 yılı itibariyle KPSS’ye giren adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. İtfaiye eri olmak isteyenler için gerekli olan tüm başvuru şartları ve detaylar açıklandı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde yapılacak olan alımlarda, adayların KPSS puanı, eğitim, yaş, boy ve diğer kriterleri karşılaması gerekecek. İşte ABB itfaiye eri alımı hakkında bilmeniz gereken her şey...

ABB 500 İTFAİYE ERİ ALIMI YAPILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi memur alımı kapsamında 300 itfaiye eri alımı yapılacağını açıkladı. Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Geçtiğimiz hafta Çevre Bakanımızla görüştük. Biz 500 itfaiye eri daha talep etmiştik. Ancak, 300 itfaiye eri alımına izin verilmesini bekliyoruz. Bu gençler, liyakate dayalı, eğitimini almış ve bu işte uzman kişilerden seçilecek.”

Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediyesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Belediye İtfaiye Eri Yönetmeliği’ne göre 300 yeni itfaiye eri alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapacak adaylar, hem kadın hem de erkek olabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ABB itfaiye eri alımı için başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları karşılaması gerekmektedir. Genel şartlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilmiştir. İşte başvuru için aranan şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunlarının olmaması

Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması (askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak)

Herhangi bir suç hükümlülüğünün bulunmaması

Bu genel şartların yanı sıra, adayların KPSS, boy, yaş, eğitim ve sürücü belgesi gibi özel şartları da yerine getirmesi gerekecek.

KPSS ŞARTI NEDİR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 300 itfaiye eri alımı için adaylardan KPSS şartı aranacak. Adayların, 2024 yılında yapılmış olan KPSS sınavına girmiş olmaları ve belirli puan türlerinde yeterli puanı almaları gerekmektedir. Başvuru yapılacak kadro için gereken puan türleri ve puanlar şu şekildedir:

Lise mezunları için KPSSP94 puanı

Ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı

Lisans mezunları için KPSSP3 puanı

Tüm adayların en az 60 puan almış olması başvuru için zorunlu şartlardan biridir.

EĞİTİM ŞARTI NEDİR?

ABB itfaiye eri alımında adayların belirli eğitim şartlarını karşılaması gerekmektedir. Başvuru yapacak adaylardan, itfaiyecilik ve yangın güvenliği veya sivil savunma ve itfaiyecilik ön lisans programlarından mezun olmaları beklenmektedir. Ancak, farklı bölümlerden mezun olan adaylar da başvuru yapabilecek. Bu durumda, farklı eğitim alanlarından mezun adaylar için özel kriterler belirlenebilir.

BOY ŞARTI NEDİR?

ABB itfaiye eri alımında boy şartı da önem taşımaktadır. Adayların belirlenen minimum boy uzunluğunu karşılaması gerekmektedir. Buna göre;

Erkek adayların boyu en az 167 cm olmalıdır.

olmalıdır. Kadın adayların boyu en az 160 cm olmalıdır.

Boy uzunluğu, sağlıklı ve görev yapmaya uygun olma açısından dikkat edilen kriterlerden biridir.

YAŞ ŞARTI NEDİR?

Başvuruda bulunacak adayların yaş şartını da karşılaması gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı için yaş sınırı, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak olarak belirlenmiştir. Bu, adayların 30 yaşından gün almamış olması gerektiği anlamına gelir.

SÜRÜCÜ BELGESİ ŞARTI NEDİR?

İtfaiye eri olarak görev yapabilmek için adayların en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu şart, adayların görev sırasında araç kullanma yeterliliğine sahip olmasını sağlamak amacıyla aranmaktadır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı için başvuru süreciyle ilgili henüz net bir tarih açıklanmadı. Ancak, ilgili bakanlıktan gelecek onayın ardından başvuruların kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Başvuru tarihleri ve detayları, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi ve ilgili kamu duyuru platformları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacaktır.

SONUÇ: 300 İTFAİYE ERİ ALIMI, FIRSAT SUNUYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 300 itfaiye eri alımı, KPSS puanıyla memur olmayı hedefleyen gençler için önemli bir fırsat sunuyor. Adayların başvuru şartlarını dikkatlice inceleyerek hazırlık yapmaları, süreçte başarılı olmaları açısından büyük önem taşıyor. Başvuruların ne zaman yapılacağına dair bilgiler güncellendikçe, adaylar başvurularını en kısa sürede gerçekleştirebilecek.