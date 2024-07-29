Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz bay/bayan 30 Vatman alım ilanını az önce duyurdu!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki olan BUGSAŞ (Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt San. Tic. A.Ş.), 30 metro sürücüsü (vatman) alımı yapacağını duyurdu. Geçici nitelikteki bu pozisyonlar için başvurular 29 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılabilecek. İşte başvuru şartları, kontenjan bilgisi ve diğer detaylar...







ABB 30 METRO SÜRÜCÜSÜ BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvurular, BUGSAŞ A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne şahsen veya https://ik.bugsas.com.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilebilecek. Şahsen başvurular saat 17:30’a kadar kabul edilirken, online başvurular saat 20:00’ye kadar yapılabilecek. Başvuru adresi, Beştepe Mahallesi Mevlana Bulvarı No:82 Kat:3 Yenimahalle/ANKARA olarak belirtilmiştir.

İrtibat kişileri olarak Burak DEMİRTAŞ ve Ömer KÜÇÜKKURT atanmış olup, başvuru sahipleri bu kişilere (0312) 207 18 82 veya (0312) 207 18 89 numaralı telefonlardan ulaşabilirler. Ayrıca, e-posta yoluyla iletişim sağlamak isteyenler için [email protected] adresi verilmiştir.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından, uygun bulunan adaylar için mülakat ve uygulama detayları 30 Temmuz 2024 tarihinde https://www.bugsas.com.tr internet adresinde duyurulacaktır.



Seçilen adaylar, BUGSAŞ Genel Müdürlüğü ile EGO Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Hizmet Alımı Sözleşmesi kapsamında Ankara ve Metro İşletmeleri'nde çalışacaklardır. Çalışma süresi haftalık 45 saat olup, 3 vardiya şeklinde çalışılacaktır.



ABB 30 METRO SÜRÜCÜSÜ BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:





Üniversitelerin Raylı Sistemler Makinistliği bölümü, Raylı Sistemler Teknik bölümleri veya Raylı Sistemlerin Önlisans bölümlerinden ya da Raylı Sistemler Mühendisliği mezunu olmak

35 yaşını doldurmamış olmak

Tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık raporu almak

Psikoteknik test ve mülakatlarda başarılı olmak

Görevini devamlı yapmasına engel teşkil eden bedensel veya ruhsal rahatsızlığı bulunmamak

Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan mahkumiyet almamış olmak

Yargı kararıyla görevine son verilmemiş olmak

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak

Vardiyalı olarak görev alabilecek ve gerektiğinde dış görevlere çıkabilecek durumda olmak

ABB 30 METRO SÜRÜCÜSÜ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru yapacak adayların başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir:

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Diploma aslı ve fotokopisi

Adli sicil kaydı

İkametgah belgesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi personel alım ilanı için



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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 30 metro sürücüsü alımıyla ilgili tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz. Başvurularınızı zamanında ve eksiksiz bir şekilde yaparak bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. ABB’nin bu yeni personel alımı ile ulaşım hizmetlerinin daha verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Başvuru süreci ve diğer detaylar için BUGSAŞ’ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.