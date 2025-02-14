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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, asgari ücretle geçinenler için aylık 50 binişlik otobüs ücreti desteği sağlayacak.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:52
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

Ankara'da Asgari Ücretle Geçinenlere Ulaşım Müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını benimseyerek, dar gelirli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek adına yeni bir destek müjdesi açıkladı. Bu destek, asgari ücretle geçinen Ankaralıları doğrudan etkiliyor.

Yeni Ulaşım Desteği

Belediye, başkentte yaşayan asgari ücretli vatandaşlar için aylık 50 binişlik otobüs ücreti hediye edeceğini duyurdu. Bu girişimle, asgari ücretle çalışanların ulaşım giderlerinin karşılanması ve bütçelerine önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.

Ulaşım Giderleri Hafifleyecek

Belediyenin sunduğu bu destekle, özellikle düşük gelirli vatandaşlar büyük bir rahatlama yaşayacak. Aylık 50 binişlik otobüs ücreti desteği, ulaşım giderlerini önemli ölçüde azaltarak, bu kişilerin ekonomik yükünü hafifletecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

Kimler Yararlanacak?

Ulaşım desteğinden yararlanmak için, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden asgari ücret destek paketi alan vatandaşların yeterli olacağı belirtildi. Destekten fayda sağlamak isteyenlerin ayrıca bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor.

Başvuru Süreci

Asgari ücret destek paketi kapsamında zaten destek alan vatandaşların ulaşım kartlarına 50 binişlik otobüs ücreti otomatik olarak yüklenecek. Böylece, kullanıcıların ek bir işlem yapmalarına gerek kalmadan, bu destekten faydalanmaları sağlanacak.

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