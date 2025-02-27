Ankara'da 'Bir Hikaye, Bin Umut' Etkinliği Gerçekleştirildi

Başkent Ankara, Dönüştüren Kadınlar Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Bir Hikaye, Bin Umut" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Ankara Atakule'deki bir salonda yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Katıldı

Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, çeşitli CHP milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin eşi Emral Tutdere katılım gösterdi.

Umudun Hikayeleri Paylaşıldı

Dernek Başkanı Nagihan Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde düzenlenen bu etkinliğin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yaşam mücadelesi veren depremzede kadınların umut hikayelerine tanıklık etmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Etkinliğimizde, Adıyamanlı 19 cesur kadının hayata tutunma çabasını izleyeceğiz. Onların hikayesini anlatan '04.17' belgeseli, yalnızca bir felaketin izlerini değil, umudun ve dayanışmanın da hafızamızdaki yerini hatırlatacak bizlere. Bu anlamlı projeye danışmanlık yapan yönetmen ve sinema tarihçisi Burçak Evren'e, koordinatörlüğünü üstlenen gazeteci Selma Kara'ya ve en önemlisi, inancını asla kaybetmeyen o güçlü kadınlara sonsuz teşekkür ediyorum."

Yılın Buluşması ve Panel

Yılmaz konuşmasının ardından, Emral Tutdere tarafından 6 Şubat depreminin sembolü haline gelen Adıyaman Saat Kulesi'nin minyatürüyle ödüllendirildi. Nursen Yavaş da etkinlik için Yılmaz'ı tebrik etti.

Etkinlik, "04.17" belgeselini hazırlayan depremzede kadınların konuk olduğu bir panelle devam etti. Panelin ardından, depremzede kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve deprem sonrası iyileşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan "04.17" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Resital ile Etkinlik Son Buldu

Etkinlik, 16 yaşındaki depremzede Dicle Hayat Dağdeviren'in, enkazdan çıkarılan piyanosuyla Canto Orkestrası eşliğinde sunduğu resitalle sona erdi.