Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Türkiye'de yaşam maliyetleri ve asgari ücretin yetersizliğiyle mücadele eden milyonlarca vatandaşa müjdeli haber Ankara'dan geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Asgari Ücret Destek Programı"nı duyurarak, bu program kapsamında asgari ücretle geçinen vatandaşlara birçok alanda destek sağlanacağını açıkladı.

Mansur Yavaş'tan Geçim Tepkisi

Yavaş, yaptığı açıklamada Türkiye'nin gerçek gündeminin açlık ve yoksulluk olduğunu vurgulayarak, iktidarı asgari ücretlileri ve emeklileri açlık sınırının altına itmekle suçladı. "Enflasyonu düşürmek için çok kazanandan çok vergi almak yerine, yıllardır olduğu gibi yine yükü dar gelirlerin üzerine koydular," diyen Yavaş, "Biz bunu seyretmeyeceğiz, insanlarımızın evinde donmasına izin vermeyeceğiz, açlıktan ölmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Asgari Ücretliye Dev Destek

Yeni program ile birlikte Ankara'daki asgari ücretliler, nakit desteği, doğalgaz desteği, protein desteği, kırtasiye desteği, kantin desteği, ulaşım desteği, ekmek desteği, süt desteği ve su indirimi gibi birçok sosyal hizmetten yararlanabilecek. Ayrıca, başvuruda bulunan vatandaşların muayene ve ilaç katılım payları da belediye tarafından karşılanacak.

Yavaş, Ankara’da yaklaşık 1 milyon 438 bin asgari ücretli olduğunu belirterek, destek alan aile sayısının 200 bini geçtiğini söyledi. Destek önceliği ile ilgili değerlendirmesinde "Önceliğimiz, ihtiyaç sahibi ailelerdir. Desteklerimizdeki belirleyici kriter, gerçek ihtiyaçtır" dedi.

Emekli Destekleri de Devam Edecek

Mansur Yavaş, emeklilerin yıllarca ülkesine hizmet etmiş bireyler olduğunu ve onların da bu programdan yararlanacağını belirtti. “Yıllarca bu memlekete ter dökerek hizmet etmiş emeklilere yapılan bu muamele ve layık görülen maaş, ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır,” diyerek, emekli desteklerinin devam edeceğini vurguladı.