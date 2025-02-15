Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Gelir Desteği Müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi, beklenen kararları geçtiğimiz gün açıkladı. Meclis tarafından alınan karar ile birlikte, gelir desteği ödemelerinin yıl sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Toplu Taşıma Krizi ve Çözüm Adımları

Ankara'da özel halk otobüsçülerine yönelik gelir desteği ödemelerinin kesilmesi sonucu toplu taşıma sistemi ciddi bir krize girmişti. Bu süreçte, indirimli yolcu taşımacılığının sona ereceği endişesi baş göstermişti. Ancak ABB Meclisi'nden gelen bu son hamle, yaşlı ve öğrenci vatandaşlar için umut oldu.

Daha önce, özel halk otobüsçüleri birliği ve esnaf odası, sosyal güvenlik kurumu borçlarından dolayı uygulanan haciz işlemlerinin destek ödemelerini durdurduğunu ve indirimli yolcu taşımacılığına son vermek zorunda kalacaklarını açıklamıştı. Özellikle bu durumun öğrenciler ve 60 yaş üstü vatandaşlar üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı öngörülmüştü.

Son Anda Gelen Destek

Bugün yapılan olağanüstü toplantıda alınan karar, Ankaralıları sevindirdi. Meclis üyeleri, özel halk otobüsçülerine yıl sonuna kadar gelir desteği sağlamaya karar verdi. Bu sayede indirimli yolcu taşımacılığı kesintiye uğramadan sürdürülebilecektir. Gözler, alınan bu kararların nasıl uygulanacağına ve hayata geçirilme sürecine çevrildi.