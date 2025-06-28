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Ankara Kalesi'nde Dolmuş Sahne ile Yaz Müzik Festivali

Dolmuş Sahne, Ankara Kalesi'nde gerçekleştirdiği konserlerle genç müzisyenlere sahne fırsatı sundu. Etkinlikler büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 21:08
Ankara Kalesi'nde Dolmuş Sahne ile Yaz Müzik Festivali

Dolmuş Sahne, Ankara Kalesi'nde Konsere Ev Sahipliği Yaptı

EV.ankara adlı kültür sanat oluşumunun tasarladığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından desteklenen, ikonik Magirus dolmuştan dönüştürülen Dolmuş Sahne, Ankara Kalesi'nde etkileyici bir konsere ev sahipliği yaptı.

Genç Müzisyenlere Sahne Fırsatı

Ankara'nın farklı noktalarını gezerek her konserde genç müzisyenlere sahne olanağı tanıyan Dolmuş Sahne, Haziran konserleri serisini tarihi Ankara Kalesi'nde tamamladı. 14 Haziran'da Botanik Parkı, 15 Haziran'da Seğmenler Parkı, 21 Haziran'da 30 Ağustos Zafer Parkı ve 22 Haziran'da Göksu Parkı'nda gerçekleşen konserlerin sonunda Misucmaker & Frendz performans sundu.

ABB'den Gençlere Destek

ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz etkinliklerini kültür ve sanat dolu bir takvimle hazırladıklarını belirtti. Köroğlu, "Dolmuş Sahne, tarihi Ankara Kalesi'nin önüne çok yakıştı. Magirus dolmuşu modifiye ederek genç sanatçılara sahne fırsatı verdik. Gerçekten başarılı bir etkinlik oldu" ifadesini kullandı.

Köroğlu, etkinliklerin geri dönüşlerinin olumlu olduğunu ifade ederek, "Bütün etkinliklerimiz ücretsiz. Dolmuş Sahne ile 20'den fazla gence sahne fırsatı sunduk, ama sanat emekçisi olarak baktığımızda yaklaşık 50 kişiyi desteklemiş oluyoruz." dedi.

Dolmuş Sahne'nin Geleceği

Köroğlu, ABB'nin gençleri desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, "Magirusları bazen Atakule'nin altında, Kale'de, ikonik parklarda ve kamusal alanlarda görebileceksiniz. Bu sadece ilk bölümüydü, devamı gelecek" dedi.

Dolmuş Sahne Fikrinin Doğuşu

EV.ankara kurucusu Azat Kaya ise, sahne alan gençler için daha fazla imkan yaratmayı hedeflediklerini belirterek, "Ankara'da hepimizin gençliğinde olan ikonik Magirus dolmuşlarını sahneye çevirme fikri üzerinde 6 ay çalıştık. Dolmuşu sanayiden satın aldık ve Ankara'yı en iyi sembolize edebilecek olanı tercih ettik. Tasarımı bozmamak için dikkatli davrandık ve sonuçta Dolmuş Sahne ortaya çıktı" değerlendirmesinde bulundu.

EV.ankara adlı kültür sanat oluşumunun tasarladığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) destek...

EV.ankara adlı kültür sanat oluşumunun tasarladığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) destek verdiği, ikonik Magirus dolmuştan dönüştürülen Dolmuş Sahne, Ankara Kalesi'nde konsere ev sahipliği yaptı.

EV.ankara adlı kültür sanat oluşumunun tasarladığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) destek...

EV.ankara adlı kültür sanat oluşumunun tasarladığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) destek verdiği, ikonik Magirus dolmuştan dönüştürülen Dolmuş Sahne, Ankara Kalesi'nde konsere ev sahipliği yaptı.

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