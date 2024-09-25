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Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Bakan Ersoy'un Ziyareti

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali'nde sanat sergileri ve çocuk atölyelerini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 15:40
Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Bakan Ersoy'un Ziyareti

Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Önemli Ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali çerçevesinde ATO Congresium'da düzenlenen birçok etkinliği ziyaret etti. Bu etkinlikler arasında, Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi, Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi ve Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri yer aldı.

Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi'ni Gezdi

Bakan Ersoy, genç sanatçıların eserlerini sergileyen Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisini gezdi. Serginin küratörü olan sanat tarihçisi Prof. Dr. Kıymet Giray ile eserler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Çocukların Yaratıcılığına Destek

Geleneksel Türk El Sanatları Vakfı tarafından düzenlenen Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi'ni de ziyaret eden Bakan, Prof. Devrim Erbil ile Kerim Sefer gibi isimlerle sohbet etti, çalışmalara dair düşüncelerini paylaştı.

Çocuk Atölyeleriyle Geleceği Şekillendirmek

Ayrıca, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri'ni de ziyaret etti. Burada, ahşap ve lazer yazıcı atölyelerinde eğitim alan çocuklarla bir araya geldi.

Yanında Önemli İsimler Vardı

Bakan Ersoy'a ziyaretlerinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

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