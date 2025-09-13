Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi Açıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçelinin talimatıyla hayata geçirilen Ferdi Tayfur Müzesi, düzenlenen törenle sanatçının sevenlerine kapılarını açtı.

Açılış töreni ve konuşmalar

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Elif Su Uludağ Mahallesi'ndeki müzenin açılışında Ferdi Tayfur'un Adana'nın yetiştirdiği önemli isimlerden biri olduğunu vurguladı. Vali Köşger, mütevaziliğine dikkat çekerek müzede Adana'nın diğer sanatçılarının da yer almasının önemine değindi ve emeği geçenleri tebrik etti.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Ferdi Tayfur'un türkülerinde hayat bulan Anadolu hissiyatının müzede sonsuza dek yaşayacağını söyledi. Sanatçının kızı Funda Doğrul da müzenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek ailece duydukları gururu paylaştı.

Törende ayrıca AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı ve MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı konuşma yaptı. Açılış kurdelesi kesildikten sonra sanatçının ailesi, protokol ve davetliler müzeyi gezdi. Törenin ardından Ahmet Selçuk İlhan konser verdi.

Müze koleksiyonu ve alan düzenlemesi

Sarıçam Belediyesince yaptırılan müzede, 2 Ocakta hayatını kaybeden sanatçının film afişlerinden yazdığı kitaplara, gitar ve sazından sahne kıyafetlerine kadar çok sayıda hatırası sergileniyor.

Müzenin de yer aldığı 22 dönümlük alanda, Ferdi Tayfur’un şarkılarının isimleriyle anılan alanlar bulunuyor. Bu alanlar arasında Emmioğlu Yazlık Sineması, Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi, Nisan Yağmuru Müzik Kütüphanesi ve Sabahçı Kahvesi sayılabilir. Proje, hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik etkinlik ve ziyaret imkânı sunuyor.

Ferdi Tayfur Müzesi, sanatçının anısını yaşatmayı ve Adana'nın kültürel mirasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla projesine başlanan Ferdi Tayfur Müzesi, düzenlenen törenin ardından kapılarını sanatçının sevenlerine açıldı. Sanatçının sevenleri müzeyi gezdi.