Ankara, Sakarya, Bartın, Düzce için duyuruldu! Felaket şimdi başlıyor

Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçmesi yönünde tahminler yapılırken bazı bölgelerin ise karla karışık yağmur yağacağı bilgisi verildi.

Düzce, Zonguldak ve Bartın civarında yer yer çok kuvvetli, olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmurla beraber kar yağışlarının kuvvetli olacağı bilgisi verildi.





UYARI YAPILAN 33 İL

Ankara, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum,Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Sinop, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve Sakarya için turuncu kodlu uyarılar yapıldı.