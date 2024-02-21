Bist 100
9.312,12 0%
DOLAR
31,01 0,3%
EURO
33,57 0,33%
ALTIN
2.021,86 0,49%

Sağlık Bakanlığı’ndan 15 Bin Hemşire Alımı Müjdesi! Lise ve Lisans Mezunu Olmanız Yeterli…

Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılında gerçekleştireceği sağlık personeli alımı, özellikle hemşire adayları için büyük bir fırsat sunmaktadır. 15.00 hemşire alımı için belirlenen şartlar genellikle şu şekildedir:

Yayın Tarihi: 21.02.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 17:47
Sağlık Bakanlığı’ndan 15 Bin Hemşire Alımı Müjdesi! Lise ve Lisans Mezunu Olmanız Yeterli…

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN MEGA PERSONEL ALIMI: 36 BİN YENİ YÜZ ARANIYOR

Türkiye’nin sağlık sektörüne taze kan pompalanıyor. Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında sağlık personeli kadrosunu genişletmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, 15 bin hemşire pozisyonu için kapılar açılıyor.

personel alımı

Hemşire Adaylarına Müjde: Genişleyen Kadrolar

LİSE VE LİSANS MEZUNLARINA FIRSAT 

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, lise mezunlarından 2000, lisans mezunlarından ise 13000 hemşire alımı yapılacak.

15 BİN HEMŞİRE ALIM BAŞVURU KRİTERLERİ 

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları karşılamaları gerekiyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı için belirlenen genel ve özel nitelikler adayların başvuru yapabilmesi için önemli kriterlerdir. Genel olarak, adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir. Bu kapsamda adaylardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından mahrum olmamaları, görevlerini yapmalarına engel olabilecek sağlık sorunlarının bulunmaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarının olumlu olması, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmaması gibi genel şartlar aranmaktadır.

Özel olarak ise, adaylardan KPSS sınavına girmiş olmaları ve ilgili alana göre belirlenen nitelikleri taşımaları beklenmektedir. Başvurulan pozisyonun gerektirdiği özel yetenekler, tecrübeler ve eğitim düzeyi gibi nitelikler adayların başvurularının değerlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda, ilgili alanda lisans veya önlisans eğitimi almış olma, belirli bir KPSS puanına sahip olma gibi özel nitelikler aranmaktadır. Adaylar, başvuruda bulunmadan önce ilgili ilan metninde belirtilen özel nitelikleri dikkatlice incelemeli ve gereken şartları sağladığından emin olmalıdırlar. 

15 BİN HEMŞİRE ALIM KPSS PUAN ŞARTI

personel alımı

 2022 yılında yapılan KPSS’den alınan puanlar, lise mezunları için P94, ön lisans mezunları için P93 ve lisans mezunları için P3 puan türleri esas alınacak.

15 BİN HEMŞİRE ALIM MESLEKİ NİTELİKLER 

Hemşirelik pozisyonları için, ilgili eğitim dallarından mezun olmak gerekiyor. Lise düzeyinde hemşirelik, ebelik veya sağlık memurluğu; lisans düzeyinde ise hemşirelik veya sağlık hizmetleri programlarından birinden mezun olmak şart.

15 BİN HEMŞİRE ALIM TERCİH VE ATAMA DETAYLARI 

Adaylar, tercihlerini 21 - 28 Şubat 2024 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapabilecekler. Geçmiş dönemlerdeki atamalarda, lise mezunları için 87,02329, lisans mezunları için ise 61,51551 puan ile atama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

personel alımı

• Sağlık Bakanlığı hemşire alımı yapıyor mu?

Evet, Sağlık Bakanlığı 2024 yılında 15 bin hemşire alacak.

• Hemşire alımı için hangi şartlar aranıyor?

Hemşire alımı için KPSS 2022 puanlarından P94 (lise) veya P93 (ön lisans) puan türünden puan almış olmak ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekiyor.

• Hemşire alımı için başvurular ne zaman yapılacak?

Başvurular 21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılabilecek.

• Hemşire alımı için taban puanlar kaç olacak?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan atamalarda taban puanlar lise için 87,02329, ön lisans için 61,51551 olarak gerçekleşti.

İLGİLİ HABERLER

Yay burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Yay burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Galatasaray'da Prag maçı öncesi yaprak dökümü: 5 isim yok

Galatasaray'da Prag maçı öncesi yaprak dökümü: 5 isim yok

Kova burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Kova burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Masa başı çalışmak isteyenlere o üniversiteden iş ilanı! KPSS puanı yetiyor

Masa başı çalışmak isteyenlere o üniversiteden iş ilanı! KPSS puanı yetiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma 6940 Uzman Erbaş Alacak! İşte Başvuru Şartları ve Detayları…
2
Enerji Bakanlığı KPSS şartını kaldırdı! Memur olmak isteyenlere kaçmaz fırsat
3
Sağlık Bakanlığı’ndan 81 Şehir Hastanesine 8 Bin Personel Alımı Müjdesi! Hemşire, Temizlikçi, Ebe, Tekniker ve Diğer Kadrolarda Çalışmak İsteyenler İçin Fırsat…
4
Aile Bakanlığı 710 Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı Yayımlandı! Lise ve Ön Lisans Mezunu Kadın/Erkek İçin Fırsat!
5
Keki balon gibi şişiren teknik! Meğer içine süt yerine ondan koymak gerekiyormuş
6
Pırasa yemeğinden bıkanlara özel pırasalı börek tarifi! Hem yararlı hem de çok lezzetli
7
SUV Tutkunlarına Müjde: Chery Omada’ya Rakip Geldi! 432 Bin TL’lik SUV Satışta!

Balık burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Masa başı çalışmak isteyenlere o üniversiteden iş ilanı! KPSS puanı yetiyor

Kova burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

EGM EKPSS Kura Sonuçlarına Göre Memur Alacak: İşte Başvuru Detayları

Oğlak burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Galatasaray'da Prag maçı öncesi yaprak dökümü: 5 isim yok

MSB Sözleşmeli Er Alımı İçin 16 Bin Kadro Açtı: Başvuru Süreci ve Şartları

Yay burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Akrep burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Sağlık Bakanlığı’ndan 15 Bin Hemşire Alımı Müjdesi! Lise ve Lisans Mezunu Olmanız Yeterli…

Emeklilik için gün sayan kadınlara erken emeklilik piyangosu çıktı! Bu şartlara dikkat

Terazi burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?