Sağlık Bakanlığı’ndan 15 Bin Hemşire Alımı Müjdesi! Lise ve Lisans Mezunu Olmanız Yeterli…

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN MEGA PERSONEL ALIMI: 36 BİN YENİ YÜZ ARANIYOR

Türkiye’nin sağlık sektörüne taze kan pompalanıyor. Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında sağlık personeli kadrosunu genişletmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, 15 bin hemşire pozisyonu için kapılar açılıyor.







Hemşire Adaylarına Müjde: Genişleyen Kadrolar

LİSE VE LİSANS MEZUNLARINA FIRSAT

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, lise mezunlarından 2000, lisans mezunlarından ise 13000 hemşire alımı yapılacak.

15 BİN HEMŞİRE ALIM BAŞVURU KRİTERLERİ

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları karşılamaları gerekiyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı için belirlenen genel ve özel nitelikler adayların başvuru yapabilmesi için önemli kriterlerdir. Genel olarak, adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir. Bu kapsamda adaylardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından mahrum olmamaları, görevlerini yapmalarına engel olabilecek sağlık sorunlarının bulunmaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarının olumlu olması, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmaması gibi genel şartlar aranmaktadır.

Özel olarak ise, adaylardan KPSS sınavına girmiş olmaları ve ilgili alana göre belirlenen nitelikleri taşımaları beklenmektedir. Başvurulan pozisyonun gerektirdiği özel yetenekler, tecrübeler ve eğitim düzeyi gibi nitelikler adayların başvurularının değerlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda, ilgili alanda lisans veya önlisans eğitimi almış olma, belirli bir KPSS puanına sahip olma gibi özel nitelikler aranmaktadır. Adaylar, başvuruda bulunmadan önce ilgili ilan metninde belirtilen özel nitelikleri dikkatlice incelemeli ve gereken şartları sağladığından emin olmalıdırlar.

15 BİN HEMŞİRE ALIM KPSS PUAN ŞARTI





2022 yılında yapılan KPSS’den alınan puanlar, lise mezunları için P94, ön lisans mezunları için P93 ve lisans mezunları için P3 puan türleri esas alınacak.



15 BİN HEMŞİRE ALIM MESLEKİ NİTELİKLER

Hemşirelik pozisyonları için, ilgili eğitim dallarından mezun olmak gerekiyor. Lise düzeyinde hemşirelik, ebelik veya sağlık memurluğu; lisans düzeyinde ise hemşirelik veya sağlık hizmetleri programlarından birinden mezun olmak şart.

15 BİN HEMŞİRE ALIM TERCİH VE ATAMA DETAYLARI

Adaylar, tercihlerini 21 - 28 Şubat 2024 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapabilecekler. Geçmiş dönemlerdeki atamalarda, lise mezunları için 87,02329, lisans mezunları için ise 61,51551 puan ile atama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.





• Sağlık Bakanlığı hemşire alımı yapıyor mu?

Evet, Sağlık Bakanlığı 2024 yılında 15 bin hemşire alacak.

• Hemşire alımı için hangi şartlar aranıyor?

Hemşire alımı için KPSS 2022 puanlarından P94 (lise) veya P93 (ön lisans) puan türünden puan almış olmak ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekiyor.

• Hemşire alımı için başvurular ne zaman yapılacak?

Başvurular 21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılabilecek.

• Hemşire alımı için taban puanlar kaç olacak?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan atamalarda taban puanlar lise için 87,02329, ön lisans için 61,51551 olarak gerçekleşti.