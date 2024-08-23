Ankara ve İstanbul'da KPSS Şartsız 39 Bin 450 TL Maaş ile Lise Mezunu Bekçi Alımı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Türkiye genelinde yapılan personel alımları, özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu kapsamda, 20 Ağustos 2024 itibarıyla Ankara ve İstanbul'da KPSS şartı aranmaksızın lise mezunu bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. Bekçi olmak isteyen adaylar için bu fırsat, KPSS puanı olmadan bir kamu kurumunda istihdam edilme imkânı sunuyor. Detaylar haberimizde...







BEKÇİ ALIMLARI BAŞLADI: ANKARA VE İSTANBUL’DA FIRSAT

Türkiye'nin en büyük iki şehri olan Ankara ve İstanbul'da bekçi alımları için ilanlar yayınlandı. 20 Ağustos 2024 itibarıyla başlayacak olan alımlar, iş arayan birçok kişi için önemli bir fırsat sunuyor. İŞKUR tarafından duyurulan bilgilere göre, İstanbul'da 23 bekçi pozisyonu için 17 farklı ilan yayımlandı. Ankara'da ise 7 bekçi pozisyonu için 5 ilan açıldı. Bu alımlar, şehrin güvenlik ihtiyacını karşılamak ve asayişin sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla büyük önem taşıyor.

BEKÇİ OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Bekçi alımlarına başvurmak isteyen adayların belirli niteliklere sahip olması gerekiyor. KPSS şartı aranmaksızın gerçekleştirilecek bu alımlarda, adayların sağlaması gereken kriterler şunlardır:

Güçlü İfade ve İletişim Yeteneği: Bekçi adaylarının, halkla etkili iletişim kurabilme yeteneğine sahip olmaları beklenmektedir.

Bekçi adaylarının, halkla etkili iletişim kurabilme yeteneğine sahip olmaları beklenmektedir. Sorun Çözme ve İnisiyatif Kullanabilme Yeteneği: Adayların karşılaştıkları sorunlara hızlı çözümler üretebilme ve gerektiğinde inisiyatif alabilme kabiliyetine sahip olmaları istenmektedir.

Adayların karşılaştıkları sorunlara hızlı çözümler üretebilme ve gerektiğinde inisiyatif alabilme kabiliyetine sahip olmaları istenmektedir. Geçerli Güvenlik Sertifikasına Sahip Olma: Bekçi olarak görev yapacak adayların geçerli bir güvenlik sertifikasına sahip olmaları zorunludur.

Bekçi olarak görev yapacak adayların geçerli bir güvenlik sertifikasına sahip olmaları zorunludur. Vardiyalı Çalışma Düzenine Uyum Sağlayabilme: Bekçi adaylarının vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilmeleri gerekmektedir.

Bu niteliklere sahip adaylar, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilir ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirler.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bekçi alımlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret etmeleri ve başvurularını online platform üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İŞKUR, adayların başvurularını kolaylaştırmak için gerekli bilgileri ve başvuru kılavuzlarını sunmaktadır. Özellikle güvenlik sektöründe çalışmak isteyen adaylar için bu fırsat, KPSS şartı olmaksızın kamu sektöründe bir kariyer yapma şansı sunmaktadır.

2024 YILINDA BEKÇİ MAAŞLARI: TEMMUZ ZAMMI İLE GÜNCEL RAKAMLAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz 2024 itibarıyla memur maaşlarına %19,31 oranında zam yapıldı. Bu zam, kamu personelinin maaşlarına 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yansıtıldı. 1-14 Temmuz tarihleri arasındaki maaş farklarının ise 20 Temmuz'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu kapsamda, bekçi maaşlarında da ciddi bir artış yaşandı.

TEMMUZ 2024 GÜNCEL BEKÇİ MAAŞLARI

Temmuz 2024 zammıyla birlikte bekçi maaşları şu şekilde güncellendi:

Kadrolu En Düşük Bekçi Maaşı: 39.850 TL

39.850 TL Kadrolu En Yüksek Bekçi Maaşı: 49.275 TL

Bekçilerin maaşları, kıdemlerine göre farklılık göstermektedir. Özellikle deneyimli ve kıdemli bekçilerin maaşları daha yüksek seviyelerde yer almakta. 2024 yılı itibarıyla bazı kıdemli bekçilerin maaşları 50 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Bu maaşlar, güvenlik sektöründe çalışmayı düşünen adaylar için önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur.

Ankara ve İstanbul'da yapılacak olan KPSS şartsız bekçi alımları, iş arayan lise mezunu adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. İŞKUR üzerinden başvuru süreci devam eden bu alımlar, güvenlik sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için önemli bir kapı aralıyor. Güçlü iletişim yeteneğine sahip, sorun çözme kabiliyeti yüksek ve vardiyalı çalışmaya uyum sağlayabilen adaylar için bu fırsat, büyük şehirlerde kamu kurumlarında istihdam edilme şansı sunmaktadır. Ayrıca, Temmuz 2024 zammı ile birlikte güncellenen bekçi maaşları, sektördeki cazibeyi daha da artırmış durumda. Başvuru yapmayı düşünen adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesinden detaylı bilgilere ulaşarak başvurularını zaman kaybetmeden tamamlayabilirler.