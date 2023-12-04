Anneannelerimizin yoğurt mayalama sırrı! İçine bu eklendiğinde yoğurt taş gibi tutuyor

Bu önerilerle yoğurt mayalarsanız yoğurdunuz taş gibi olur! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAŞ GİBİ YOĞURT MAYALAMA YÖNTEMLERİ

Evinizde yoğurt mayalarken kullandığınız sütün kaliteli olması çok önemlidir. Sütün kaynatılmadan önce üstündeki yağın alınması da yoğurdun kıvamlı olmasını sağlar. Yoğurt mayasının da kaliteli olması yoğurdun kıvamlı olmasını sağlar. Eğer yine de sulu yoğurdunuz olursa yoğurt mayalandıktan sonra yoğurt üstüne bir tane kağıt havlu koyup üstünü örterek fazla suyun çekilmesini sağlayabilirsiniz.





Yoğurt mayalamak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 4 litre süt, 1 kepçe süt, 4 yemek kaşığı ev yoğurdu. İlk olarak süt geniş bir tencerede kaynatılır. 10 dakika kaynatıldıktan sonra oda sıcaklığında soğutulur. 40-45 derece sıcaklığa ulaştıktan sonra 4 yemek kaşığı yoğurt bir kaseye alınır ve üstüne tenceredeki kaynatılan sütten bir kepçe süt ilave edilir ve karıştırılır. Hazırlanan karışım tencerenin içine yavaş yavaş ve karıştırılarak yedirilir. Tenceredeki karışım sıcağa dayanıklı kavanoz ya da borcama koyulur. Fırın 50 dereceye ayarlanır ve 5 dakika bekletilir. Daha sonra fırın kapatılır ve mayalı sütün ağzı açık olacak şekilde yerleştirilir. Karışım fırında 5-6 saat bekletilir. Daha sonra fırından çıkartılarak kapağı kapatılır ve buzdolabında saklanır.