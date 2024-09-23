Antalya Altın Portakal Film Festivali Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali Onur Ödülleri Açıklandı

Bu yıl 61.'si düzenlenecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödüllerine lâyık görülen sanatçılar belli oldu.

Ödül Alan İsimler

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı duyuruya göre, festival kapsamında bu yıl onur ödülüne Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Erdal Özyağcılar, Müjdat Gezen ve Selçuk Yöntem layık görülmüştür.

Açılış Töreni Detayları

Ödüller, festivalin açılış töreninde, belirtilen sanatçılara takdim edilecektir. 5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu önemli etkinlik, sinema camiası için özel bir anlam taşımaktadır.