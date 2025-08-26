DOLAR
Antalya, 'Antalya Burması' ve 'Antalya Lüppesi' ile Coğrafi İşaret Hedefliyor

Antalya, 20. yüzyıl başından gelen Antalya Burması ve Antalya Lüppesi için TÜRKPATENT'e coğrafi işaret başvurusu yaptı; 206 potansiyel ürün listeleniyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:00
Antalya, 'Antalya Burması' ve 'Antalya Lüppesi' İçin Coğrafi İşaret Başvurusunda Bulundu

Antalya’ya özgü kuyumculuk ürünleri arasında yer alan Antalya Burması ve Antalya Lüppesi için Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)'e coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu yapıldı.

Girişim ve Amaç

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, düzenlenen basın toplantısında, Antalya Burması ve Antalya Lüppesi'nin unutulmaya yüz tutmuş yöresel takı ürünleri olarak ön plana çıktığını söyledi.

20. yüzyılın başlarından itibaren üretilmeye başlanan takıların özgün tasarımı ve ince işçiliğiyle diğer illerdeki benzer takılardan ayrıldığını kaydeden Dere, 'Her iki takımız için Antalya Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kayaer ve yönetim kurulu üyelerinin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunuldu. Bu başvuruyla kültürel mirasımız olan Antalya Burması ve Antalya Lüppesi'nin gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir.' dedi.

Coğrafi İşaret Çalışmaları

Dere, coğrafi işaretli ürünlerin belirlenmesi ve tescillendirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal da Antalya genelinde ciddi bir çalışmayla kısa sürede coğrafi işaret alınabilecek potansiyel ürünleri belirlediklerini ifade ederek, 'Şu anda elimizde 206 ürün var. Antalya’nın coğrafi işaret tescilli ürünlerde de lider olması için çaba gösteriyoruz.' diye konuştu.

Ustaların Kararlılığı

Takı ustası Ünal Arslan ise 60 yıldır kuyum sektöründe çalıştığını, şehrin simge takılarından Antalya Burması'nı yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.

