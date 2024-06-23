Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve tarihi duyuruldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu'nun yeni sezon hakkında hazırlıklar yapmaya başlarken aynı zamanda sanatçı alımına başladı. Tiyatro tutkunlarına unutulmaz deneyimler yaşatabilmek adına yeni yetenekleri bünyesine dahil etmeyi hedefleyen Şehir Tiyatroları, müzisyen ve sahne oyunculuğu pozisyonları için başvuruları da kabul etmeye başladı.

Müzisyenler Sahneye Davetliler

Müzik sektöründe tecrübesi olan, müzik enstrümanı çalma becerisine sahip ve müzik bilgi birikimine güvenen müzisyenlere yönelik kaçırılmayacak bir fırsat olarak tanımlanıyor. Şehir Tiyatrosu'nun büyüleyen atmosferinde yeteneğinizi sergileyebilmek ve aynı zamanda da unutulmaz performanslara imza atabilmek için hemen kayıt yaptırabilirsiniz. Başvuru şartları ise şöyşe sıralanmıştır;

* Antalya ili sınırları içerisinde ikamet eden,

* 18 yaşını doldurmuş olunması,

* T.C. vatandaşı olunması,

* Askerlikle ilişiği olunmaması,

* Müzik sektöründe çalışmış, yeterli derecede müzik bilgisine sahip ve müzik enstrümanı kullanabiliyor olmalı.

* Tiyatro eğitimi bölümünde tiyatro alanında öğrenci veya mezun olunması.

Tiyatro eğitimi almış veya halen okumakta olan yetenekli oyuncular için Şehir Tiyatrosu kapılarını sizler için açıyor. Adayların seyirciyi büyüleyecek oyunlara, seyirciyi büyüleyecek oyunlara katılmaları gerektiği belirtildi.

Başvurunuzu Antalya İnsan Kaynakları A.Ş.'ye gönderebilirsiniz. Antalya Belediyesi Hizmet Binası'nda bulunmaktadır. Bunu doğrudan adresinden yapabilirsiniz. Kayıt için gerekli detaylı bilgi ve belgeler için okulun resmi internet sitesine ziyarette bulunabilirsiniz. Son tarih 25 Haziran 2024'tür.

Antalya Belediyesi Çalışanlarının İşe Alım Talimatı











