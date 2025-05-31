Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 2024-2025 Sezonunu Klasik Müziğin Başyapıtlarıyla Kapatıyor

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), 2024-2025 sanat sezonu finalinde klasik müziğin başyapıtlarını sanatseverlerle buluşturdu. Sezon kapanış konseri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu’nda gerçekleştirildi.

Şef Matthew Coorey Yönetiminde Unutulmaz Bir Gece

Konserde, uluslararası alanda kazandığı tecrübe ve başarılarla tanınan Avustralyalı şef Matthew Coorey orkestra yönetimini üstlendi. Türkiye’nin önde gelen ödüllü viyolonsel sanatçılarından Poyraz Baltacıgil ise solist olarak sahne aldı.

Konserde Seslendirilen Eserler

Sanatçılar, Claude Debussy’nin iki piyanolu olarak yazdığı ve orkestra için düzenlenen dört bölümlük zarif eseri Petite Suite, Robert Schumann’ın La minör Viyolonsel Konçertosu, Antonin Dvorak’ın doğa sevgisini pastoral duygularla buluşturduğu Silent Woods ve Wolfgang Amadeus Mozart’ın Re majör 38 numarası "Prag" senfonisini seslendirdi.

Konserde, Coorey’nin yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu muhteşem konserle, 2024-2025 sanat sezonu tamamlandı. Orkestra, ayrıca 25. kuruluş yılını geride bırakmanın gururunu yaşadı.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), 2024-2025 sanat sezonu finalinde klasik müziğin başyapıtlarını sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), 2024-2025 sanat sezonu finalinde klasik müziğin başyapıtlarını sanatseverlerle buluşturdu.