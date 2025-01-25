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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Yaylı Çalgılar Konseri

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, 31 Ocak'ta 'Yaylı Çalgılar Konseri' ile sanatseverleri buluşturacak.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:12
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Yaylı Çalgılar Konseri

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Özel Konser

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Yaylı Çalgılar Konseri" ile müzik tutkunlarını bir araya getiriyor. 31 Ocak saat 20.30'da, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleşecek konser için hazırlıklar tamamlandı.

Konsere Özel İsimler

Orkestra şefliğini ve keman sanatçılığını Kerem Tuncer'in üstleneceği konserde, akordeonun virtüözlerinden Martynas Levickis solist olarak sahne alacak. Levickis, konserde Vivaldi'nin ünlü "Mevsimler" konçerto dizisini özgün bir bakış açısıyla sanatseverlerle buluşturacak.

Eserler ve İçerik

Bunun yanı sıra konser programında, dünyaca ünlü bestecilerin sevilen eserleri de yer alacak. Sanatseverler, bu özel gecede unutulmaz bir müzik deneyimi yaşayacaklar.

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