Fiat 500, Panda ve 500X Modellerinde Kaçırılmayacak Fırsat! Şubat Ayında 200.000 TL’ye 12 Ay %0 Faiz

Fiat Şubat Ayına Özel Ödeme Fırsatı Sunuyor: 500, 500X ve Panda Modellerinde %0 Faizle Araç Sahibi Olun!

Fiat, Şubat ayında otomobil almak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Fiat 500, Panda ve 500X modellerinde 200.000 TL’ye 12 ay %0 faiz avantajı ile araç sahibi olma imkanı sunuyor. Fiat Showroom’larında sınırlı sayıda bulunan bu araçlar, hem tasarım hem de performans açısından dikkat çekiyor. Fiat, ayrıca diğer modellerinde de indirimli fiyatlar ve uygun ödeme seçenekleri sunuyor.







Fiat 500: İkonik Tasarım, Modern Teknoloji

Fiat 500, ikonik tasarımı ve modern teknolojisi ile otomobil severlerin gözdesi. Fiat 500, Şubat ayında 200.000 TL’ye 12 ay %0 faiz avantajı ile satışa sunuluyor. Fiat 500, 1.2 litrelik benzinli motoru ile 69 beygir güç ve 102 Nm tork üretiyor. Fiat 500, 5 ileri manuel şanzımanı ile 100 km’de ortalama 5.1 litre yakıt tüketiyor. Fiat 500, ayrıca 7 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, geri görüş kamerası, otomatik klima, deri direksiyon, 15 inç alaşım jantlar gibi donanımlara sahip.





Fiat Panda: Pratik ve Ekonomik

Fiat Panda, pratik ve ekonomik bir otomobil arayanlar için ideal bir seçim. Fiat Panda, Şubat ayında 200.000 TL’ye 12 ay %0 faiz avantajı ile satışa sunuluyor. Fiat Panda, 1.2 litrelik benzinli motoru ile 69 beygir güç ve 102 Nm tork üretiyor. Fiat Panda, 5 ileri manuel şanzımanı ile 100 km’de ortalama 5.2 litre yakıt tüketiyor. Fiat Panda, ayrıca 5 inç dokunmatik ekran, Bluetooth bağlantısı, manuel klima, elektrikli ön camlar, 14 inç çelik jantlar gibi donanımlara sahip.

Fiat 500X: Şık ve Güçlü





Fiat 500X, şık ve güçlü bir SUV arayanlar için mükemmel bir tercih. Fiat 500X, Şubat ayında 200.000 TL’ye 12 ay %0 faiz avantajı ile satışa sunuluyor. Fiat 500X, 1.0 litrelik turbo benzinli motoru ile 120 beygir güç ve 190 Nm tork üretiyor. Fiat 500X, 6 ileri manuel şanzımanı ile 100 km’de ortalama 5.7 litre yakıt tüketiyor. Fiat 500X, ayrıca 7 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, geri görüş kamerası, otomatik klima, deri direksiyon, 16 inç alaşım jantlar gibi donanımlara sahip.

Şubat ayına özel olarak, Fiat markasının 2023 model Panda, 500 ve 500X modellerinde özel bir kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında, 200.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli kredilerde %0 faiz imkanı sunulmaktadır. Kampanya, 03.02.2024 - 01.03.2024 tarihleri ​​arasında geçerlidir.



Kampanya detayları şu şekildedir:

- 200.000 TL kredi, 12 ay taksit, %0 faiz oranıyla aylık 16.666,67 TL ödeme seçeneği (aylık maliyet oranı %0,1000, yıllık toplam maliyet oranı %1,1724).

- 300.000 TL kredi, 24 ay taksit, %2,39 faiz oranıyla aylık 17.919,03 TL ödeme seçeneği (aylık maliyet oranı %3,13, yıllık toplam maliyet oranı %44,7322).

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, bir defaya mahsus ve peşin olarak; 200.000 TL kredi için 1.269,4 TL, 300.000 TL kredi için ise 1.844,40 TL kullandırım ücreti ödemeleri gerekmektedir.

Kampanya, Yapı ve Kredi Bankası aracılığıyla gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarında geçerlidir. Ancak, finansman koşulları finans kuruluşunun belirlediği şartlara bağlıdır ve finansman kuruluşunun başvuruyu reddetme hakkı saklıdır. Kampanya stoklarla sınırlı olup, Fiat istediği zaman kampanya şartlarını değiştirme veya sonlandırma hakkına sahiptir. Detaylı bilgi için en yakın Fiat Showroom'larına başvurulabilir.