2024 Hyundai Elantra N Uygun Fiyatlı Bir Pist Canavarı: Hem Tasarımı Hem de Performansıyla Göz Kamaştırıyor

Hyundai USA, MY2024 Elantra N serisi için yerel fiyatlandırmayı açıkladı . Yakın zamanda yenilenen kompakt performans sedanı, daha keskin dış tasarım ve otomobilin sürüşünü daha keyifli hale getirmek için ince performans ayarlamaları da dahil olmak üzere birçok iyileştirmeden faydalanıyor. İşte Hyundai 2024 Elentra N'in fiyatı ve özellikleri

2024 Hyundai Elantra N Uygun Fiyatlı Bir Pist Canavarı: Hem Tasarımı Hem de Performansıyla Göz Kamaştırıyor
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2024 HYUNDAI ELANTRA N: YENİLENEN TASARIM VE PERFORMANSIN UYGUN FİYATLI ADRESİ

Hyundai, 2024 model yılı için Elantra N modelini güncelledi. Yeni tasarımı ve performans iyileştirmeleriyle dikkat çeken aracın fiyatı da açıklandı. Yeni Elantra N, uygun fiyatlı performans arayanlar için ideal bir seçenek olacak.

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YENİ ELANTRA N’NİN GÖZE ÇARPAN ÖZELLİKLERİ

Yeni Elantra N, dış tasarımında önemli değişiklikler yapıldı. Ön tampon ve farlar yenilendi. Bu sayede aracın aerodinamik verimliliği ve soğutma performansı artırıldı. Ayrıca fren sistemi ve direksiyon sistemi de geliştirildi.

Yeni Elantra N, 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindirli motora sahip. Bu motor 276 beygir güç ve 289 pound-feet tork üretiyor. Aracın 0-100 km/s hızlanması 5.3 saniye sürüyor. Aracın altı ileri manuel şanzımanı standart, sekiz ileri çift kavramalı otomatik şanzımanı ise opsiyonel.

Yeni Elantra N, elektronik kontrollü süspansiyon, N köşe kıvırma diferansiyeli, seçilebilir sürüş modları ve büyük egzoz çıkışları gibi performans özelliklerine sahip. Ayrıca aracın jantları da 19 inçlik dövme alaşımlı jantlarla değiştirildi.

YENİ ELANTRA N’NİN FİYATI NE KADAR?

Yeni Elantra N’nin başlangıç fiyatı 34.850 dolar yaklaşık olarak 1.178.000 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, aracın teslimat ücreti dahil edildiğinde 34.815 dolara denk geliyor. Bu fiyat, önceki modelden sadece 835 dolar daha pahalı. Bu da aracın sunduğu değer karşısında oldukça makul bir fiyat artışı olduğunu gösteriyor.

Yeni Elantra N, rakiplerine göre fiyat-performans açısından avantajlı bir konumda. Aracın en yakın rakibi olan Volkswagen Golf GTI, 33.190 dolardan başlıyor. Ancak Golf GTI, Elantra N’den daha az güçlü ve daha az donanımlı. Honda Civic Type R ise 45.890 dolardan başlıyor. Bu da Elantra N’den 11.000 dolar daha pahalı.

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Yeni Elantra N ne zaman satışa sunulacak?

Yeni Elantra N, 2024 model yılı için güncellendi. Aracın ABD’de bu yaz satışa sunulması bekleniyor. Diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı henüz belli değil.

Yeni Elantra N’nin menzili ne kadar?

Yeni Elantra N’nin menzili henüz açıklanmadı. Ancak önceki modelin menzili 500 km civarındaydı. Yeni modelde de benzer bir menzil olması bekleniyor.

Yeni Elantra N’nin tasarımı nasıl?

Yeni Elantra N’nin tasarımı, önceki modele göre daha keskin ve sportif bir görünüm kazandı. Ön tampon ve farlar yenilendi. Arka tamponda da hafif değişiklikler yapıldı. Aracın jantları da 19 inçlik dövme alaşımlı jantlarla değiştirildi.

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