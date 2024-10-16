Antalya Müzesi'nde Doğal Çakıl Taş Mozaik Sergisi Açıldı

Antalya Müzesi, sanatseverlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sanatçı Süleyman Sarı tarafından oluşturulan "Doğal Çakıl Taş Mozaik" sergisi, 31 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin Özelliği

Sergide, sanatçının Antalya’nın sahil ve dere yataklarından topladığı doğal çakıl taşlarından meydana gelen eserler sergileniyor. Farklı boyut ve renkteki taşlar, herhangi bir renklendirme veya şekillendirme olmadan bir araya getirilmiş.

Süleyman Sarı'nın Mesajı

Serginin açılışında konuşan Sarı, dördüncü kişisel sergisini açmanın gururunu yaşadığını belirtti. "Her bir eserimde en az 10 bin çakıl tanesi kullanıyorum. Bu taşlar, doğal haliyle korunarak işlendikten sonra eserlere dönüştü. Yaklaşık 30 yıldır bu sanatı icra ediyorum ve amacım, bu işi dünyaya tanıtmak ve genç nesillere öğretmek," dedi.

Sanatseverler İçin Davet

Sarı, sergisinde 1 yıl ile 18 ay arasında çalıştığı eserlerin bulunduğunu ifade ederek, "Meraklıları ve sanatseverleri bekliyorum," dedi. Sergi, 31 Ekim tarihine kadar herkese açıktır.

Antalyalı mozaik sanatçısı Süleyman Sarı'nın doğadan topladığı çakıl taşlarını kullanarak oluşturduğu eserlerden oluşan kişisel sergisi Antalya Müzesi sergi salonunda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Antalyalı mozaik sanatçısı Süleyman Sarı'nın doğadan topladığı çakıl taşlarını kullanarak oluşturduğu eserlerden oluşan kişisel sergisi Antalya Müzesi sergi salonunda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Antalyalı mozaik sanatçısı Süleyman Sarı'nın doğadan topladığı çakıl taşlarını kullanarak oluşturduğu eserlerden oluşan kişisel sergisi Antalya Müzesi sergi salonunda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Antalyalı mozaik sanatçısı Süleyman Sarı'nın doğadan topladığı çakıl taşlarını kullanarak oluşturduğu eserlerden oluşan kişisel sergisi Antalya Müzesi sergi salonunda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Antalyalı mozaik sanatçısı Süleyman Sarı'nın doğadan topladığı çakıl taşlarını kullanarak oluşturduğu eserlerden oluşan kişisel sergisi Antalya Müzesi sergi salonunda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Antalyalı mozaik sanatçısı Süleyman Sarı'nın doğadan topladığı çakıl taşlarını kullanarak oluşturduğu eserlerden oluşan kişisel sergisi Antalya Müzesi sergi salonunda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Antalyalı mozaik sanatçısı Süleyman Sarı'nın doğadan topladığı çakıl taşlarını kullanarak oluşturduğu eserlerden oluşan kişisel sergisi Antalya Müzesi sergi salonunda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Antalyalı mozaik sanatçısı Süleyman Sarı'nın doğadan topladığı çakıl taşlarını kullanarak oluşturduğu eserlerden oluşan kişisel sergisi Antalya Müzesi sergi salonunda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Antalyalı mozaik sanatçısı Süleyman Sarı'nın doğadan topladığı çakıl taşlarını kullanarak oluşturduğu eserlerden oluşan kişisel sergisi Antalya Müzesi sergi salonunda ziyaretçilerine kapılarını açtı.