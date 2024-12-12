Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

Yapı Kredi Aralık ayında yine kazandı!

Yapı Kredi Bankası, çalışanlarına sunduğu yeni yıl zammını 66.000 TL olarak açıkladı. Ekonomik koşulların etkisiyle, maaş zammı bekleyenler için bu ödemeler ilaç gibi geldi.

Kurumlar ve çeşitli kuruluşlar, özellikle ekonomik belirsizlikler döneminde, çalışanlarının ek ödemelerini araştırmaya devam ediyor. Bankalar tarafından sunulan promosyonlar, hem emekliler hem de çalışanlar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Emeklilere sunulan promosyonlar her ay güncellenirken, çalışanlar için de mutabakatlar kamuoyuna açıklanıyor.

Promosyon anlaşmaları sürüyor

Özel sektörde çalışan sayısı fazla olan kuruluşlar da promosyon anlaşmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Yapı Kredi, düzenlenen promosyon ihalesini kazanarak, tüm çalışanlarına ödenecek promosyon tutarını taahhüt eden banka oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden büyük müjde

Karabük'te yaklaşık 2500 sağlık çalışanını ilgilendiren önemli bir promosyon haberi geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Yapı Kredi’nin, en yüksek ödeme teklifiyle tekrar promosyon ihalesini kazandığı açıklandı. Yapılan anlaşma gereği sağlık çalışanları, 30 ay süreyle kişi başı 66.000 TL promosyon alacak.

Promosyon ödemeleri Ocak 2025'te görünecek

Sağlık çalışanlarının merakla beklediği promosyon ödemeleri, Ocak ayı maaşlarının ardından aynı ay içinde hesaplara yatırılacak. Bankalar arasında en yüksek teklifi veren Yapı Kredi, sağlık çalışanlarının maaşlarını taşıması durumunda bu ödemeleri gerçekleştirecek.

Kaynak: 8sutun.com