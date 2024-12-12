Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Öğrenci Kart Desteğiyle Harçlık ve İnternet!

Ebeveynler dikkat! Öğrencilerin okul hayatının kesintisiz devam etmesi için sunulan destekler artarak sürüyor. Hükümetin sağladığı burs ve kredi imkanlarının yanı sıra, belediyelerin sunduğu çeşitli destekler, öğrencileri mutlu etmeye devam ediyor.

Son olarak, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından duyurulan "Öğrenci Kart" projesi ile lise son sınıf öğrencilerine 250 TL harçlık desteği ve 5 GB ücretsiz mobil internet sağlanacağı açıklandı. Bu yeni girişim, üniversite sınavına hazırlanan gençlerin maddi ve manevi olarak desteklenmesi amacıyla hayata geçirildi.

İlk Dağıtım Gerçekleşti!

Süleymanpaşa Belediyesi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Mutlukent Kafe'de geçerli olacak bu destekler için ilk dağıtımın gerçekleştirildiğini duyurdu. Öğrenci Kart için başvuruların da devam ettiği belirtildi.

Nasıl Başvurulur ve Harçlık Yüklemeleri Nasıl Yapılır?

Harçlık yüklemeleri, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapılırken, internet paketleri için belediyenin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapılması gerektiği bilgisi verildi.

Tekirdağ'da öğrencilere yönelik bu tür projelerin çoğalması, gençlerin eğitim hayatına büyük katkı sağlarken, ailelerin de maddi yükünü hafifletiyor.