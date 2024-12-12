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VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

VakıfBank, emeklilere yönelik kampanyasıyla nagafi maaş promosyonunu başlatıyor. Kampanya 31 Aralık'ta sona erecek.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 13:59
VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Emeklilere Ekstra Fırsatlar

2025'e kısa bir süre kala bankalar arasındaki rekabet giderek ısınırken, VakıfBank, emeklilere özel sunduğu kampanyayla dikkat çekiyor. Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan kişilere, Ocak ayında zamlı maaşlarıyla birlikte ek ödeme yapılacağı bilgisi verildi. Kampanyaya başvuruların 31 Aralık 2024 tarihine kadar alınacağı belirtildi.

VakıfBank Emekli Promosyonu

Sektördeki emekli kapma rekabetinin öncüsü olan VakıfBank, emeklilere cazip teklifler sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Maaşları VakıfBank’a taşınan emekliler, 24.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi almanın yanı sıra birçok indirim fırsatından da faydalanabilecekler.

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Ek Ödeme Seçenekleri

VakıfBank ayrıca, emekli müşterilerine Emekli Troy Kredi Kartı ve Bankomat Kartı ile yapılan alışverişlerde aylık 1.000 TL'ye kadar nakit ödeme imkanı sunuyor. Maaşını bankaya taşıyan emekliler, bu kartlarla alışveriş yaparak toplamda aylık 500 TL’ye kadar nakit alabilirler. Yıllık toplam ise 6.000 TL olarak belirlenmiştir.

Kampanya Kuralları

VakıfBank, kampanyanın detaylarına ilişkin bazı uyarılarda da bulundu. Harcamaların toplamının 500 TL ve üzerinde olması durumunda aylık maksimum 500 TL nakit ödeme yapılacak. Eğer harcama 500 TL’nin altında kalırsa, harcama tutarı kadar nakit ödeme verilecek, ancak kalan tutar bir sonraki ay devredilmeyecek.

Bu kampanya ile emeklilerin bütçesine destek olmayı hedefleyen VakıfBank, avantajlı teklifler sunmaya devam edecek.

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