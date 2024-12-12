Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut'tan İhale ile Satış Koşulları Güncellendi

Emlak Konut, ihale ile satışa çıkardığı arsalarda satış koşullarını güncelleyerek yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor. İhalede uygulanacak satış yöntemlerine dair detaylar ve e-ihale süreçleri haberimizin devamında.

İhalede Uygulanan Satış Koşulları

İhalede peşin, vade farkı ve vadeli seçenekler ile ilgili şartlar netleşti. İhaleye katılmak isteyenlerin ilk olarak teminat yatırmaları gerekmektedir. Teminat, aşağıdaki yöntemlerle yatırılabilir:

Online EFT/Havale

Banka Şubeleri

İnternet Bankacılığı

Kurum Tahsilatları kısmından 'Emlak Konut' seçilerek

Teminat İşleyişi

Yatırılan teminat bedeli sistemde toplam bakiye olarak eklenmektedir. İhaleye girebilmek için teminat tutarının, ihalenin belirlenen miktarını karşılaması önemlidir. İhaleyi kazanmanız ya da yedek olmanız durumunda; yatırdığınız teminat tutarının bir kısmı bloke edilir.

Önemli bir detay olarak, ihale sonunda tekliflerin gelmesi durumunda, ihale bitim süresi 5 dakika uzatılmaktadır.

Teminat İade İşleyişi

İade sürecinin başlatılabilmesi için "Hesap Bilgilerim" bölümünde banka hesap bilgileri girilmelidir. Geçici teminatlar, ihale sonucunda 45 gün içerisinde belirtilen banka hesaplarına iade edilir.

Peşin ve Vadeli Satış Koşulları

Peşin satış koşulunda, ihale sonucu oluşan KDV Dahil satış bedelinin peşin ödenmesi durumunda %30 indirim uygulanacaktır.

Vade farksız satış koşulu olarak, satış bedelinin minimum %40'ı peşin; kalan tutar ise 6-12 ve 18. aylarda %20 ara ödemeler şeklinde vadelendirilmelidir.

Vadeli satış koşulunda, satış bedelinin minimum %30'u peşin, kalan kısmına aylık %1,20 vade farkı uygulanırken, 12. ayda %15 ara ödeme alınmalıdır. %35 peşin ve 18. ayda %20 ara ödeme ile 60 aya kadar vadelendirilme imkanı da mevcuttur.

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